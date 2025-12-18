Odermatt logra su victoria 50 en la Copa el Mundo al ganar el descenso de Val Gardena

Odermatt, con un tiempo de 1:24.48, se impuso a su compatriota Franjo von Allmen con tan sólo quince centésimas de margen y diecinueve sobre el italiano Dominik Paris, en una prueba que tuvo que ser interrumpida por la niebla durante cerca de una hora cuando aún faltaba por descender más de la mitad de los participantes.
El mejor tiempo firmado en el cuarto y último sector fue el que permitió obtener el triunfo al cuádruple campeón de la general de la Copa del Mundo, que lleva pleno en la especialidad después de que también se adjudicara el descenso de Beaver Creek (Estados Unidos) el pasado día 4.
El helvético, de 28 años, iguala a Tomba al llegar al medio centenar de triunfos en la Copa del Mundo y queda a cuatro del austriaco Hermann Maier, tercero en el 'ranking' que encabeza el sueco Ingemar Stenmark, con 86, seguido del también austriaco Marcel Hirscher, con 67.
Con su nuevo éxito, Odermatt abre aún más la brecha en la general, al sumar 605 puntos, el doble que su perseguidor, Henrik Kristoffersen (302), y con del también noruego Timon Haugan (281) en tercera posición.
En descenso, también es líder destacado, con 200 puntos, frente a los 130 de Von Allmen y los cien de Paris.
La siguiente cita de la Copa del Mundo masculina será el próximo domingo, también en Italia, con el eslalon gigante en Alta Badia.