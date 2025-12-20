Sábado 20 de diciembre de 2025

Buenos Aires. El estadio San Nicolás de San Nicolás de Los Arroyos acoge este sábado el duelo por el Trofeo de Campeones del fútbol argentino entre el Platense, ganador del Torneo Apertura 2025, con el Estudiantes de La Plata, ganador del Torneo Clausura 2025.

San José. El Alajuelense y el Saprissa, los dos equipos más importantes de Costa Rica, se enfrentan este sábado en el partido de vuelta de la fin al del torneo Apertura de Primera División, y lo hacen tres días después de empatar 2-2 en el duelo de ida.

Redacción Deportes. El español Carlos Alcaraz y el francés Sebastian Ogier fueron profetas en América durante el mes deportivo de septiembre, que dio esperanzas a Bolivia en el fútbol, decepciones a Venezuela y orgullo a Ecuador, país con dos de sus equipos en las semifinales de las copas Libertadores y Sudamericana. Por María Paula Díaz Silva.

- NBA (-1 GMT): Denver Nuggets-Houston Rockets (23.00), New Orleans Pelicans-Indiana Pacers, Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks y Toronto Raptors-Boston Celtics (01.00), Detroit Pistons-Charlotte Hornets (01.30), Memphis Grizzlies-Washington Wizards (02.00), Golden State-Warriors Phoenix Suns (02.30), Utah Jazz-Orlando Magic (03.30), Sacramento Kings-Portland Trail Blazers (04.00) y Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers (04.30).

- España. Liga Endesa. 11ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Basquet Girona-La Laguna Tenerife (18.00), Hiopos Lleida-Real Madrid y Dreamland Gran Canaria-Covirán Granada (19.00) y San Pablo Burgos-Baxi Manresa (21.00).

- Entrevista con el argentino Tomás Chapero, jugador de los Capitanes de la Ciudad de México, equipo de la G-League, quien sueña con el salto a la NBA para emular a Emanuel Ginóbili.

- Ciclocrós. Copa del Mundo. Prueba de Amberes (Bélgica).

- Copa del Mundo. Descenso femenino en Val d'Isere (Francia) (9.30 GMT).

- Copa del Mundo. Descenso masculino de Val Gardena (Italia) (10.45 GMT).

- Copa del Mundo de saltos. Prueba en Engelberg (Suiza) (15.00 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 17ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Oviedo-Celta (14.00), Levante-Real Sociedad (16.15), Osasuna-Alavés (18.30), Real Madrid-Sevilla (21.00).

- Inglaterra. 17ª jornada (-1 GMT): Newcastle-Chelsea (13.30), Bournemouth-Burnley (16.00), Brighton-Sunderland (16.00), Manchester City-West Ham (16.00), Wolverhampton-Brentford (16.00), Tottenham-Liverpool (18.30), Everton-Arsenal (21.00), Leeds-Crystal Palace (21.00)

- Alemania. 15ª jornada (-1 GMT): Augsburgo-Werder Bremen (15.30), Colonia-Union Berlín (15.30), Hamburgo-Eintracht Fráncfort (15.30), Stuttgart-Hoffenheim (15.30), Wolfsburgo-Friburgo (15.30), Leipzig-Bayer Leverkusen (18.30)

- Italia. 16ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Lazio-Cremonese (18.00) y Juventus-Roma (20.45).

- Francia. Copa. Treintaidosavos de final.

- Informaciones previas de la Copa de África de Naciones 2025, que se juega en Marruecos entre este domingo y el 18 de enero. (INFOGRAFÍA)

- Argentina. Trofeo de Campeones: Estudiantes La Plata-Platense.

- Costa Rica. Final, vuelta: Alajuelense-Saprissa.

- Previa al partido amistoso que disputará la selección de Perú, conformada por jugadores elegidos por la Agremiación de Futbolistas (Safap), frente a Bolivia en el estadio del distrito de Chincha, a unos 200 kilómetros al sur de Lima.

- El Salvador. El Alianza, del argentino Ernesto Corti, y el Luis Ángel Firpo, del costarricense Marvin Solano, se enfrentan esté sábado en la final del torneo Apertura del fútbol de la Primera División de El Salvador.

- DP World Tour. Abierto de Mauricio, en los Heritage La Réserve Golf Links de Bel Ombre (hasta 21).

- Resúmenes del año América. Septiembre, el mes en que Alcaraz y Ogier fueron profetas en América. por María Paula Díaz Silva (FOTO)

- Finales Next Gen ATP, en Yeda (hasta 21). Semifinales

