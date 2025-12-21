Kobayashi le birla el triunfo a Prevc en la segunda prueba de Engelberg

Redacción deportes, 21 dic (EFE).- El japonés Ryoyu Kobayashi, doble ganador de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico, ganó este domingo la prueba de esa competición disputada en el trampolín grande de Engelberg, la segunda del fin de semana en la citada estación suiza; en la que relegó al segundo puesto al esloveno Domen Prevc, líder de la general y vencedor el sábado.