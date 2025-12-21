21 de diciembre de 2025 - 14:30
Kobayashi le birla el triunfo a Prevc en la segunda prueba de Engelberg
Redacción deportes, 21 dic (EFE).- El japonés Ryoyu Kobayashi, doble ganador de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico, ganó este domingo la prueba de esa competición disputada en el trampolín grande de Engelberg, la segunda del fin de semana en la citada estación suiza; en la que relegó al segundo puesto al esloveno Domen Prevc, líder de la general y vencedor el sábado.
Kobayashi, que era quinto tras la primera ronda, en la que había saltado 133 metros, añadió un segundo intento de 132 para ganar con 310 puntos. Exactamente 3,6 más que Prevc, segundo en una prueba que lideraba tras el primer acto, empatado -con idéntica puntuación- con el alemán Philipp Raimund; que se tuvo que conformar con la cuarta plaza final.
Otro alemán, Felix Hoffmann, avanzó tres plazas y acabó tercero.