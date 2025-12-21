Piloto argentino sufre grave accidente

Juan Cruz Yacopini, de 26 años, sufrió un grave politraumatismo y shock medular este viernes por la tarde tras arrojarse al agua en un río poco profundo en una zona de acampe de Mendoza, provincia andina de la que es oriundo, sufrió un paro cardiorrespiratorio y se encuentra internado en un centro de salud en terapia intensiva, informaron medios locales.

El piloto se encontraba de paseo con amigos en un bote a motor, desde el que saltó al agua e impactó con fuerza contra el fondo. Este año comenzó para él con el séptimo lugar en el Dakar, el mejor puesto logrado en sus cinco participaciones de la competición, y ya se aprestaba a sumarse al equipo Toyota Gazoo Racing South Africa para la inminente edición.

Además, 2025 lo vio alzar el trofeo de campeón de la categoría bajas de automóviles de rally, tras ganar cuatro competencias. Yacopini es una de las figuras latinoamericanas del rally y la expectativa es que su nueva participación en el Dakar fuera sobresaliente.

En su primera participación en la tradicional competencia internacional, a los 19 años en 2021, fue navegante de su padre, Alejandro Yacopini, con nueve competencias en su historial. “No me gusta hablar de resultados. Vamos a darlo todo, a seguir una estrategia y a pelear desde el principio. Ese es el objetivo de este Dakar” , declaró pocas semanas atrás para el sitio oficial de la competencia.

En la 48ª edición del Dakar, que llegará por primera vez a Arabia Saudita, ya figuran inscriptos 21 argentinos, entre quienes figuran los hermanos Lucas Benavides, campeón mundial de 2023 sobre su moto KTM en Rally Raid. EFE