Artes marciales: Sábado de gala

El sábado se realizará la Gala Nacional de las Artes Marciales 2025 como reconocimiento a los mejores atletas de esta disciplina de todo el país.

La gala anual que se realiza para reconocer a los artemarcialistas de la temporada, tendrá lugar este sábado, en el Salón Auditorio de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), a partir de las 19:00.

El evento es organizado por la Confederación de Artes Marciales del Paraguay.

La entidad deportiva cuenta además con el reconocimiento de la Asociación Sudamericana de Artes Marciales (ASAM), ambos entes presididos por el maestro Tomás Orué.

“Acto de homenaje”

El titular de la Confederación tuvo palabras para explicar el motivo por el cual en cada temporada se realiza la entrega de galardones a los practicantes de esta disciplina deportiva.

El maestro Orué señaló que el acto es para “homenajear a 55 competidores que ganaron en sus respectivas categorías, completando los torneos donde obtuvieron la mayor cantidad de puntos”.

Prosiguió: “Consideramos que es un evento mas bien de reconocimiento que de premiación, para estos atletas que se ubicaron en lo mas alto y completaron el programa de eventos del año”.

Las ciudades representadas por los atletas que recibirán el testimonio de reconocimiento son:

Asunción, J. Augusto Saldívar, Ñemby, Quiindy, Carapeguá, San Roque González de Santa Cruz, Caapucú, San Lorenzo, Ypané, Luque, Paraguarí, Piribebuy, Cambyretá y Encarnación, entre otras.