Lunes 22 de diciembre de 2025

22 de diciembre de 2025 - 04:05

Redacción Deportes. La decimoséptima jornada de la Premier League inglesa de fútbol se completa este lunes con el partido entre dos equiops que luchan por alejarse de los puestos de descenso: el Fulham, decimoquinto, y el Nottingham Forest, decimoséptimo. Ambos tratan de encadenar su segunda victoria consecutiva.

Por EFE

Redacción deportes. El Bolonia y el Napoles disputan este lunes en Riad la final de la Supercopa de Italia, tras haber eliminado a los dos clubes milaneses en las semifinales. Los emilianos batieron al Inter en los penaltis tras empatar 1-1 y los napolitanos, al Milan por 2-0.

Bilbao (España). Athletic Club y Espanyol cierran 2025 en San Mamés con Europa en la cabeza. Los 'periquitos', quintos, decididos a alargar su mejor momento en años en un clásico de LaLiga EA Sports española y los 'leones', octavos, dispuestos a recortar distancias a un rival siete puntos por delante y con un partido menos disputado.

Madrid. El Mundial de fútbol, que por primera vez en la historia se disputará en tres países, Estados Unidos, México y Canadá, y con la participación de 48 selecciones, es el principal foco del escaparate deportivo internacional de 2026, unido a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Por Carlos Pérez Gil. Calendario de las principales citas deportivas de 2026.

Redacción Deportes. En el undécimo mes del año, las copas Libertadores y Sudamericana consagraron a Flamengo y Lanús como los nuevos campeones al superar en las respectivas finales a Palmeiras y Atlético Mineiro. Por Gabriel Briceño Fernández.

- NBA: Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets (00.00 GMT), Boston Celtics-Indiana Pacers (00.30), New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks (01.00), Denver Nuggets-Utah Jazz (02.00), Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies (02.30) y Golden State Warriors-Orlando Magic y Portland Trail Blazers-Detroit Pistons (03.00).

- Copa del Mundo. Eslalon masculino de Alta Badia (Italia) (09.00 y 12.30 GMT).

- Inglaterra. 17ª jornada: Fulham-Nottingham Forest (20.00 GMT).

- Italia. Final de la Supercopa, en Riad: Nápoles-Bolonia (19.00 GMT). (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 17ª jornada (FOTO): Athletic-Espanyol (20.00 GMT).

- Copa de África de Naciones, en Marruecos (hasta 18). Grupo A: Mali-Zambia (14.30 GMT). Grupo B: Egipto-Zimbabue (17.00) y Sudáfrica-Angola (19.30).

- Bolivia. Final de la Copa Paceña: Bolívar-Nacional Potosí (23.00 GMT).

- El Deporte en 2026: 'El Mundial de fútbol más universal y los Juegos de Milán-Cortina, grandes focos de 2026'. Por Carlos Pérez Gil.

- Resúmenes del año América. Noviembre: Flamengo y Lanús, campeones continentales; Panamá y Curazao y Haití al Mundial. Por Gabriel Briceño Fernández. (FOTO)

