Lunes 22 de diciembre de 2025

Redacción deportes. El Bolonia y el Napoles disputan este lunes en Riad la final de la Supercopa de Italia, tras haber eliminado a los dos clubes milaneses en las semifinales. Los emilianos batieron al Inter en los penaltis tras empatar 1-1 y los napolitanos, al Milan por 2-0.

Bilbao (España). Athletic Club y Espanyol cierran 2025 en San Mamés con Europa en la cabeza. Los 'periquitos', quintos, decididos a alargar su mejor momento en años en un clásico de LaLiga EA Sports española y los 'leones', octavos, dispuestos a recortar distancias a un rival siete puntos por delante y con un partido menos disputado.

Madrid. El Mundial de fútbol, que por primera vez en la historia se disputará en tres países, Estados Unidos, México y Canadá, y con la participación de 48 selecciones, es el principal foco del escaparate deportivo internacional de 2026, unido a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Por Carlos Pérez Gil. Calendario de las principales citas deportivas de 2026.

Redacción Deportes. En el undécimo mes del año, las copas Libertadores y Sudamericana consagraron a Flamengo y Lanús como los nuevos campeones al superar en las respectivas finales a Palmeiras y Atlético Mineiro. Por Gabriel Briceño Fernández.

- NBA: Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets (00.00 GMT), Boston Celtics-Indiana Pacers (00.30), New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks (01.00), Denver Nuggets-Utah Jazz (02.00), Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies (02.30) y Golden State Warriors-Orlando Magic y Portland Trail Blazers-Detroit Pistons (03.00).

- Copa del Mundo. Eslalon masculino de Alta Badia (Italia) (09.00 y 12.30 GMT).

- Inglaterra. 17ª jornada: Fulham-Nottingham Forest (20.00 GMT).

- Italia. Final de la Supercopa, en Riad: Nápoles-Bolonia (19.00 GMT). (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 17ª jornada (FOTO): Athletic-Espanyol (20.00 GMT).

- Copa de África de Naciones, en Marruecos (hasta 18). Grupo A: Mali-Zambia (14.30 GMT). Grupo B: Egipto-Zimbabue (17.00) y Sudáfrica-Angola (19.30).

- Bolivia. Final de la Copa Paceña: Bolívar-Nacional Potosí (23.00 GMT).

- El Deporte en 2026: 'El Mundial de fútbol más universal y los Juegos de Milán-Cortina, grandes focos de 2026'. Por Carlos Pérez Gil.

- Resúmenes del año América. Noviembre: Flamengo y Lanús, campeones continentales; Panamá y Curazao y Haití al Mundial. Por Gabriel Briceño Fernández. (FOTO)

