El biatleta noruego Sivert Bakken, hallado muerto en una habitación de hotel

La causa de la muerte se desconoce por el momento», precisa la institución en un comunicado sobre Bakken, nacido hace 27 años en Lillehammer y que venía de superar un periodo difícil tras sufrir un problema cardíaco (miocarditis).

Bakken había destacado especialmente en la temporada 2021-2022, en la que terminó en novena posición y ganó el pequeño Globo de cristal de la prueba de salida en masa.

La semana pasada, en Annecy-Le Grand-Bornand (Francia), Bakken terminó quinto en el sprint, decimoctavo el sábado en la persecución y vigésimo en la salida en masa al día siguiente.