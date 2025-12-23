El Partizan presenta a Joan Peñarroya como nuevo entrenador

“¡Joan, bienvenido al Partizan!”, se lee en el comunicado del club, que actualmente se encuentra en la parte baja de la tabla de la Euroliga.

Peñarroya, de 56 años, aterrizó en la noche del lunes en el aeropuerto Nikola Tesla de Belgrado, donde fue recibido por el exjugador serbio Zeljko Paspalj, actual director deportivo del BC Partizan, informaron los medios locales.

El técnico español sustituirá a Zeljko Obradovic, el entrenador más laureado del club, que presentó su dimisión el pasado noviembre tras una contundente derrota del Parni Valjak —como los serbios llaman al Partizan— ante el Panathinaikos griego.

Junto a él, al cuerpo técnico se incorporó también, en calidad de asistente, el hasta ahora director de la Academia del CB Fuenlabrada y antiguo miembro del cuerpo técnico en Mónaco, Uros Dragicevic.

Según el portal ArenaSport, se espera que Peñarroya debute como entrenador del Partizan en el encuentro contra el Maccabi de Tel Aviv, el próximo viernes en Belgrado, en la 18 jornada de la Euroliga.

También se está aún a la espera del anuncio oficial del contrato, que según los medios locales, regirá un año y medio.

En el momento de la salida de Obradovic, el club había disputado 13 partidos en la Euroliga, acumulando un balance de 4 victorias y 9 derrotas, con siete derrotas en los últimos ocho encuentros, ocupando una de las últimas posiciones de la tabla.

Actualmente, el Partizan Mozzart Bet Belgrado ocupa la posición 17 de 20, con un balance de 6 victorias y 11 derrotas en la temporada regular de la Euroliga 2025/26.

Con el equipo de Burgos, Peñarroya ganó en dos ocasiones la Liga de Campeones de la FIBA (2020 y 2021), así como la Copa Intercontinental de la FIBA.

El pasado noviembre fue destituido como entrenador del BC Barcelona, tras una serie de malos resultados en la Liga Endesa y la Euroliga.

Sin embargo, su compromiso con el Partizan marcará su primera experiencia alejado de España, tras exitosos pasos como entrenador en equipos como Andorra, Manresa, Burgos, Valencia y Barcelona.