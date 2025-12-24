El Soudal Quick-Step recauda 7.385 euros para fines solidarios tras un reto ciclista

Por cada kilómetro recorrido entre los pasados 24 y 30 de noviembre, Napoleón se comprometió a convertirlo en euros para donarlos a la causa benéfica, informa el Soudal Quick-Step en un comunicado.

El ciclista del equipo belga Dries Van Gestel se congratuló del éxito de la iniciativa: "Es fantástico ver a tanta gente involucrarse y convertir sus salidas ciclistas en algo que ayuda a los demás. Muchísimas gracias a todos los que registraron sus kilómetros; este es un resultado fantástico para una causa tan importante".