Polideportivo
24 de diciembre de 2025 - 09:30

El Soudal Quick-Step recauda 7.385 euros para fines solidarios tras un reto ciclista

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2395

Redacción deportes, 24 dic (EFE).- El equipo Soudal Quick-Step, junto con la empresa Napoleon, uno de sus patrocinadores, ha recaudado 7.385 euros mediante una iniciativa en la que participaron corredores de esta escuadra belga y aficionados y que ha destinado a la Semana de Warmste, la gran campaña solidaria anual en Bélgica.

Por EFE

Por cada kilómetro recorrido entre los pasados 24 y 30 de noviembre, Napoleón se comprometió a convertirlo en euros para donarlos a la causa benéfica, informa el Soudal Quick-Step en un comunicado.

El ciclista del equipo belga Dries Van Gestel se congratuló del éxito de la iniciativa: "Es fantástico ver a tanta gente involucrarse y convertir sus salidas ciclistas en algo que ayuda a los demás. Muchísimas gracias a todos los que registraron sus kilómetros; este es un resultado fantástico para una causa tan importante".