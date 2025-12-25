Andreas Almgren regresará al 10k Valencia en busca de otro récord

Almgren hizo historia en Valencia este año al lograr la victoria con 26:53, tras un esprint final con el campeón continental de 10.000, el suizo Dominic Lobalu, y se convirtió en el primer europeo en romper la barrera de los 27 minutos de la distancia en ruta.

En la misma ciudad, Valencia, también se convirtió hace dos meses en el primer europeo en bajar de los 59 minutos en medio maratón con un crono de 58:41.

Los 10k Valencia suponen el próximo reto del atleta sueco, de 30 años, que buscará rebajar aún más su marca en la distancia. "Una vez más, mi objetivo es correr un 10km rápido en Valencia el 11 de enero. ¿Cuál debería ser mi objetivo?", escribió en sus redes sociales Almgren.

A medio plazo, los principales objetivos del mediofondista sueco son los 1.500 metros de la Liga Diamante de Estocolmo, el 7 de junio, y los Europeos de Birmingham en agosto, en los que competirá en 5.000 y 10.000.

