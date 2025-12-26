NBA: Anthony Davis, baja de los Mavericks por lesión

Anthony Davis fue examinado este viernes y sufre una “leve distensión en la ingle”, informó la cadena ESPN, que apunta que su caso será evaluado a diario.
El ala-pivot, de 32 años, tiene un largo historial de lesiones que le han hecho perderse decenas de encuentros a lo largo de su carrera.
Al inicio de esta temporada se perdió catorce partidos por un problema en su gemelo, y el año pasado se lesionó poco después de llegar a Dallas en el traspaso que envió a Luka Doncic a Los Angeles Lakers.
Davis promedia 20,5 puntos y 10,9 rebotes por noche en los 16 encuentros que ha disputado esta campaña. Esta cifra de anotación es la menor desde su primer año en la NBA.
Los Mavericks (12-20) no están viviendo una temporada cómoda, aunque se encuentran a un partido de distancia del “play-in” en la Conferencia Oeste. El #1 del último “draft”. Cooper Flagg, está tomando progresivamente las riendas de la franquicia texana. EFE