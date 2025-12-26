Van der Poel se muestra intratable y firma su cuarta victoria

Redacción deportes, 26 dic (EFE).- El neerlandés Mathieu Van der Poel sumó este viernes su cuarta victoria esta temporada en la Copa del Mundo de ciclocrós, por lo que mantiene el pleno de triunfos desde su estreno en el campeonato, al imponerse en la prueba disputada en Gavere (Bélgica), la séptima del calendario, lo que le sitúa ya segundo en la general.