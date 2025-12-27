El austriaco Marco Schwarz sorprende en el supergigante de Livigno, con Odermatt sin podio

Schwarz, de 30 años, hizo un tiempo de 1:10.33, por delante de los suizos Alexis Monney (+20) y Franjo Von Allmen (+25), mientras que Odermatt se dejó 29 centésimas en relación con el ganador, después de un ligero desliz en el segundo tramo de la bajada, cuando se le deslizó demasiado el esquí izquierdo.

Tras ganar esta campaña el eslalon gigante de Alta Badia (Italia) y ser segundo en la misma especialidad en Soelden (Austria), el esquiador austriaco sumó su octavo triunfo de su trayectoria en la Copa del Mundo, el primero en supergigante.

Su único podio en esta modalidad databa de marzo de 2023, cuando fue tercero en Soldeu (Andorra).

Su éxito en Livigno le afianza como segundo en la general del campeonato, con 451 puntos, aunque muy lejos de Odermatt, que tiene 855.

Después de tres pruebas, el cuádruple campeón de la general de la Copa del Mundo también es el líder en la clasificación de supergigante (275 puntos), con una mayor brecha, puesto que su principal perseguidor, el austriaco Vincent Kriechmayr, se salió de pista cuando marcaba el mejor crono y fue descalificado, por lo que se queda con 209 puntos.

La próxima prueba de la Copa del Mundo masculina será el eslalon de Madonna di Campiglio (Italia) el próximo 7 de enero.