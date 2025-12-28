El australiano Master Lock, con el español Arrarte a bordo, gana la regata Sídney-Hobart

El barco de Matt Allen y James Mayo ha cruzado la línea de meta por delante de otros tres supermaxis: el LawConnect, ganador de las dos últimas ediciones, el Black Jack y el Wild Thing 100, según ha informado la organización.

El Master Lock Comanche ha tardado casi un día entero más que cuando estableció el récord en 2017 debido a las condiciones meteorológicas. En la presente edición ha necesitado 2 días, 5 horas, 3 minutos y 36 segundos para llegar a la capital de Tasmania. En 2017 cumplió su ruta en 1 día, 9 horas, 15 minutos y 24 segundos.

El Law Connect, patroneado por otro australiano, Christian Beck, fue segundo con dos españoles entre su tripulación, los canarios Simbad Quiroga y Carlos Hernández, mientras que el SHK Scallywag 100, propiedad de Seng Huang Lee, de Hong Kong, y capitaneado por otro australiano, David Witt, ha cruzado la meta en la tercera plaza.

Según la organización, este trío se mantuvo enzarzado en una batalla por la cabeza de carrera, turnándose en el liderato a lo largo del día de hoy. Mientras tanto, el Lucky estadounidense, de Bryon Ehrhart, les pisaba los talones, con poco más de una milla de distancia separando a los cuatro barcos, que permanecieron a la vista unos de otros durante la mayor parte de la jornada.

El maxi de Allen y Mayo logró escapar de sus perseguidores a lo largo de la jornada.

Por su parte, el barco norteamericano de Ehrhart fue finalmente cuarto en Hobart, capital de la isla de Tasmania, al sur de Australia.