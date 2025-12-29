Presidente nigeriano se solidariza con Anthony Joshua tras accidente vial con dos muertos

“Le expreso mi más sentido pésame tras el trágico accidente en la autopista Lagos-Ibadan, que se cobró dos vidas y le causó lesiones. Esta inmensa tragedia ensombrece profundamente esta temporada”, afirmó Tinubu en una publicación en su cuenta de X, acompañada de una foto del mandatario con el boxeador.

“Me solidarizo con usted y su familia mientras soportan el peso emocional de este lamentable incidente”, agregó el jefe de Estado.

El accidente ocurrió cuando el todoterreno Lexus en la que viajaba chocó contra un camión estacionado en la zona de Makun, aunque autoridades de vialidad aseguraron a EFE que el boxeador de 36 años “se encuentra a salvo”.

“Joshua resultó herido hoy en un accidente en la autopista Lagos-Ibadan. Dos personas fallecieron en el accidente”, dijo a EFE el portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC) de Ogun, Afolabi Odunsi.

Tinubu destacó la trayectoria del boxeador, al destacar su “valentía, disciplina y amor por Nigeria”, cualidades que, según el mandatario, lo han convertido en un motivo de orgullo nacional.

“En momentos como este, debemos animarnos mutuamente como hermanos y hermanas con un destino común. Le pido fortaleza, sabiduría y gracia durante este doloroso período. Que Dios le conceda una pronta recuperación y descanso a las almas de los difuntos”, cerró el presidente nigeriano.

El boxeador se encontraba en Nigeria tras su reciente pelea con el yutuber convertido en boxeador Jake Paul, celebrada el 19 de diciembre y ganada por Joshua tras un nocaut en el sexto asalto. Se espera que el peso pesado enfrente a su rival Tyson Fury el año próximo.

Anthony Joshua, hijo de padre británico y madre nigeriana, vivió en Nigeria hasta los 12 años antes de mudarse al Reino Unido.

Aunque sobresalía en atletismo y fútbol americano, Joshua se inició en el boxeo a los 18 años; cuatro años después, dejaría de ser amateur tras hacerse con el oro de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 en la categoría superior a los 91 kilos.

Desde entonces, Joshua posee una carrera profesional de 32 peleas, con 29 victorias -26 de ellas por nocaut y tres por puntos- y sólo cuatro derrotas, dos por nocaut y dos por puntos.