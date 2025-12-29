Prevc hace historia

Prevc, de 26 años y con cinco victorias esta temporada, confirmó su condición de principal favorito al imponerse de forma muy clara en el primero de los Cuatro Trampolines al austríaco Daniel Tschofenig, que completó la segunda mejor actuación, igualado con el también esloveno Timi Zajc, que fue descalificado y perdió ese lugar. Así, fue el alemán Felix Hoffmann el que ascendió al tercer lugar.

De forma incontestable Prevc ganó la primera prueba de las Cuatro Colinas, con una ventaja de 17,5 puntos. El esloveno, que protagonizó dos saltos de más de 140 metros, consiguió su decimoquinta victoria y alarga su ventaja en la Copa del Mundo.

Lo que hubiera supuesto un doblete esloveno, con el segundo lugar de Timi Zajc tras el concurso de todos los participantes, se frustró con la eliminación por incumplir las medidas del equipo. Eso dejó a Tschofenig como el siguiente en la clasificación, en solitario, después de Prevc y premió la buena actuación de Hoffmann.

Fue un recital del vencedor que se erigió en el mejor en la primera serie y en la segunda confirmó su dominio y selló una nueva victoria. Hasta ahora, su mejor clasificación en esta colina era un sexto puesto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El protagonista de la primera victoria eslovena de la historia en Oberstdorf acabó su participación con una puntuación de 316,7. Tschofenig firmó 299,2 igual que Zajc antes de su descalificación. Y el tercero, Hoffmann, culminó con 297,3 puntos.

Más allá, cuarto, fue el austríaco Jan Hoerl, con 297,1, en puertas del podio, y quinto el alemán Phillip Raimund con 295,6. Al margen del japonés Ryoyu Kobayashi, sexto con 295, el resto entre los diez primeros fue para la representación austríaca. Séptimo, octavo y noveno para Stephan Embacher, Jonas Schuster y Stefan Kraft, respectivamente. Décimo acabó el noruego Kristoffer Sundal.

La competición de los Cuatro Trampolines continuará el próximo jueves, 1 de enero, en Garmisch-Partenkirchen, Alemania, y seguirá en Austria: en Innsbruck el 4 de enero y en Bischofshofen, la última, el 6 de enero.