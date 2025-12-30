José María Olazábal: "No hay todavía punto de acercamiento entre el circuito LIV y el PGA"

El deportista de Fuenterrabía no ve un acuerdo entre el circuito LIV, al que se han marchado alguno de los grandes nombres de este deporte, y el PGA Tour, el tradicional que dispone de los grandes torneos. "Es una situación complicada y no hay ningún punto de acercamiento entre las partes enfrentadas".

Junto al golfista español recibirán el premio Vicente Del Bosque, Edurne Pasaban, Alex Palou y Paula Leitón, deportistas a las que el galardón reconoce el espíritu de lucha y valor como el que representaba MarÍa de Villota, que fue una destacada piloto de automovilismo, fallecida en el 2013 a causa de un accidente que sufrió un año antes.

Para José María Olazábal el reconocimiento es un privilegio y un honor: "es como cuando ganas uno de los mayores eventos que puedas conquistar en tu disciplina y ves los nombres que están antes que tú".

Olazábal llego al mundo del golf muy pronto: "Mi casa estaba rodeada de hoyos de golf y gracias a unas familias que eran socias del club, me permitieron jugar".

Actualmente, José María sigue compitiendo en la categoría senior y el resto del tiempo lo dedica a ayudar "a las generaciones que vienen" y a transmitirles lo que ha aprendido a lo largo de su carrera.

En cuanto a las nuevas generaciones, Olazábal opina que "tienen una perspectiva muy buena y deben estar preparados para momentos duros. Es una vida solitaria y hay que estar preparado para esta soledad".

Jose María Olazábal, de 59 años, aconseja a los deportistas tener buena preparación mental. "Hay que cultivarla y entrenarla, seguir luchando con las herramientas necesarias". Durante su etapa profesional ha ganado el Máster de Augusta y la Ryder como jugador y capitán. "Los grandes títulos son los que definen la carrera de un deportista", subrayó.

Olazábal hace una propuesta acerca de la percepción que tiene la gente sobre el golf: "Lo ideal sería popularizar este deporte con campos públicos para que la gente de a pie lo pueda probar y vea el gran deporte que es y como te prepara para la vida".