Marta García reina en la San Silvestre Vallecana por segunda vez y eclipsa a Kamworo

La Nationale Nederlanden-San Silvestre Vallecana, fundada en 1964 por Antonio Sabugueiro, celebró su 61 edición con 42.000 corredores por las calles de Madrid convertida en un emblema de la capital de España y reconocida internacionalmente con el sello World Athletics.

Los primeros en correr fueron los 40.000 populares que dieron brillo a un recorrido que salió desde la calle Concha Espina, en los aledaños del estadio Santiago Bernabéu, y terminó en la calle Candilejas tras pasar por algunos de los puntos más icónicos de Madrid.

Los más rápidos fueron Mohamed Massat Bouzahar, que registró en meta 29:28, y María Moreno Jorge, que hizo 34:11.

La carrera internacional, con salida en el mismo punto y meta dentro del Estadio de Vallecas, tuvo un nivel excepcional con numerosos atletas de élite. Uno de ellos, el triple campeón mundial de medio maratón y doble ganador del maratón de Nueva York, Geoffrey Kamworo, llegó a Madrid dispuesto a seguir la estela de compatriotas suyos como Eliud Kipchoge, Leonard Komen o Mike Kigen y desde el principio puso un ritmo altísimo que solo aguantó hasta mitad de recorrido Jesús Ramos.

Pasado el kilómetro seis, Kamworo fue abriendo brecha y no tuvo problemas en llegar a meta en solitario con un tiempo de 27:40. Por detrás, en el podio, dos españoles, Jesús Ramos segundo (27:56) y Aarón Las Heras tercero (28:00).

Cerca del podio se quedó Carlos Mayo, quinto con 28:19, y entre los diez primeros también terminaron Pol Oriach (6º, 28:19), Nassim Hassaous (7º, 28:27), Alejandro Quijada (8º, 28:29), Juan Antonio Pérez (9º, 28:30) y Eduardo Menacho (10º, 28:33).

En la categoría femenina la gran protagonista fue Marta García, que, tres días después de ganar la San Silvestre de León, también se impuso en la San Silvestre Vallecana por segundo año consecutivo. En esta ocasión tras mantener un bonito duelo hasta el kilómetro nueve con la neerlandesa Diane Van Es, plusmarquista europea de 5K en ruta, a la que dejó atrás tras un cambio de ritmo a poco más de mil metros.

Marta García, medallista de bronce en 5.000 metros en los Europeos de Roma 2024 y finalista este año en los Mundiales de Tokio en la misma distancia, refrendó el buen momento deportivo que atraviesa con una carrera muy seria en la que supo dosificar fuerzas para el momento clave por las calles de Vallecas.

La palentina, que en 2024 ya hizo con 31:19 la mejor marca española en la carrera, rebajó notablemente esa marca hasta situarla en 31:11. Por detrás Diane Van Es con 31:18 y la también española Carla Gallardo, que mejoró el quinto puesto de la pasada edición hasta concluir tercera con 31:25.

Entre las diez primeras también estuvieron las españolas Fátima Ouhaddou, quinta (31:58), Lucía Rodríguez sexta (32:28), Lidia Campo séptima (32:35), Azucena Díaz octava (33:23) y Laura Priego décima (33:42).

La primera edición contó con solo 57 corredores. La victoria fue para Jesús Hurtado, que falleció el pasado 17 de junio con 96 años, tras ser en su etapa como atleta quince veces internacional y conquistar once medallas absolutas en los Campeonatos de España de atletismo, proclamándose campeón nacional de 5.000 y 10.000 metros durante la década de los sesenta.

La carrera fue la réplica a la que desde 1925 se venía haciendo en la ciudad brasileña de Sao Paulo para despedir el año. En 1981 se instauró la categoría femenina y la primera vencedora fue la noruega Grete Waitz.

En el palmarés de la San Silvestre Vallecana figuran atletas de la talla de Isaac Viciosa, ganador en cuatro ocasiones; Martín Fiz, Mariano Haro, José Luis González, Fabián Roncero, Chema Martínez, los kenianos Eliud Kipchoge y Ondoro Osoro, el ugandés Joshua Cheptegei o el etíope Tariku Bekele y en categoría femenina Marta Domínguez, vencedora tres veces, Carmen Valero, la británica Paula Radcliffe o las etíopes Tirunesh Dibaba y Gelete Burka.

Los récords de la carrera, tanto en categoría masculina como femenina, lo poseen dos corredores africanos, el ugandés Jacob Kiplimo (26:41) y la keniana Brigid Kosgei (29:54).