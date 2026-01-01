Artes Marciales: Espectacular gala de reconocimiento

El evento de las artes marciales se desarrolló en el Salón Auditorio de la Secretaría Nacional de Deportes (SND).

Unos 60 artemarcialistas provenientes de 8 departamentos recibieron los testimonios de reconocimiento, con la presencia de autoridades de la ASAM, entes locales y gubernamentales, que prestigiaron la ceremonia acompañada por gran cantidad de invitados especiales, profesionales de academias de artes marciales y familiares de los homenajeados.

Así también, varios maestros fueron reconocidos por sus destacadas labores al frente de alumnos de distintas ciudades y también autoridades que han apoyado a esta disciplina deportiva.

Entre las autoridades invitadas se encontraban la Intendente de Quiindy, profesora María Gloria Caballero, quien aplaudió la gestión de los atletas galardonados de la Escuela Municipal de Karate Do de la ciudad. Así también, el Diputado Nacional Jorge Ávalos Mariño acompañó la delegación del Departamento de Paraguarí.

En la apertura de los actos, en el momento artístico, el cantante Hugo Rodas deleitó a los presentes con una selección de músicas paraguayas.

Padres, familiares y amigos de los galardonados celebraron la iniciativa y acompañaron con mucha emoción cada convocatoria de atletas al escenario.

* Homenajeados. Distinciones los Miembros de la CAMPAR: Shiye Arsenio Flores, Sifu Ramón Villamayor, Sensei Jorge Luis Rojas, Máster Francisco Granados y el Maestro Ramón Vargas. Así también la competidora de J.A. Saldívar Cinturón Negro Milagros Medina, quien fue la mejor entre las Juveniles.