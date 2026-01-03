Balonmano: Asamblea y cierre de inscripción del Nacional

Los principales puntos de la magna asamblea del hándbol guardan relación con la aprobación del Balance General y la Memoria del titular de la CPH, Nadyr Figueredo.
El primer llamado es para las 9:00, con el quorum estatutario, mientras que a las 09:30 será el segundo, con cualquier cantidad de asambleístas.
* Cierre de inscripciones. Luego de la asamblea, a las 10:00, se recibirán las últimas inscripciones para el XXXIX Campeonato Nacional de Mayores femenino y masculino, que arrancará el próximo sábado.
El torneo Verano de Integración (no obligatorio) para las formativas también se iniciará el sábado.