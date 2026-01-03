Polideportivo
03 de enero de 2026 - 20:32

Balonmano: Asamblea y cierre de inscripción del Nacional

El presidente Nadyr Figueredo con miembros de la comisión.
El presidente Nadyr Figueredo con miembros de la comisión.Gentileza

En la mañana del domingo se realizará la Asamblea General Ordinaria de la Confederación Paraguaya de Handball (CPH) en el Salón Multiuso de la Secretaría Nacional de Deportes (SND). Más tarde se cerrará el período de inscripción para los torneos nacionales.

Por ABC Color

Los principales puntos de la magna asamblea del hándbol guardan relación con la aprobación del Balance General y la Memoria del titular de la CPH, Nadyr Figueredo.

Lea mas: Enero de nuevo a full con el Sur Centro en casa

El primer llamado es para las 9:00, con el quorum estatutario, mientras que a las 09:30 será el segundo, con cualquier cantidad de asambleístas.

* Cierre de inscripciones. Luego de la asamblea, a las 10:00, se recibirán las últimas inscripciones para el XXXIX Campeonato Nacional de Mayores femenino y masculino, que arrancará el próximo sábado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El torneo Verano de Integración (no obligatorio) para las formativas también se iniciará el sábado.