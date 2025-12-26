Sur Centro de Hándbol en casa: Enero, de nuevo a full

El año pasado se realizaron múltiples eventos regionales de hándbol en nuestro país, con muchos frutos cosechados tanto en las formativas del balonmano, como a nivel de mayores.

* Dos clasificatorios mundialistas. La Confederación Sur Centro América de Handball (COSCABAL) nuevamente otorgó a nuestro país la sede de dos torneos que serán clasificatorios a mundiales, en sus respectivas categorías.

Para el primer mes del año entrante ya están agendados dos torneos internacionales regionales, siguiendo la consolidación de nuestro país como anfitrión y referente en la organización de eventos de alto nivel.

* Sénior Masculino. El Sur-Centro América SCA de Handball Sénior Masculino constituirá un hecho histórico para el balonmano paraguayo y se realizará en el SND Arena.

El evento está programado para que se realice del 19 al 24 de enero de 2026.

El certamen reunirá a las mejores selecciones de la región y otorgará nada menos que cuatro plazas para el próximo Campeonato Mundial IHF 2027.

* Juvenil de chicas. En cuanto al otro certamen regional en nuestro país, se trata del SCA Femenino Sub18, que será en el mismo escenario, el SND Arena.

El torneo también será clasificatorio al Mundial IHF Juvenil 2026, otorgando tres cupos.

El evento será del 12 al 16 de enero próximos.

* ¿Qué pasó en 2025? El año que fenece dio muchas satisfacciones al balonmano paraguayo. Algunos de ellos fueron la medalla de oro para las chicas Sub14, una vez más campeonas del SCA, la Sub16 fue de bronce clasificando al mundial de la categoría, mientras la Sub18 fue cuarta y también acudirá a la cita ecuménica.

A nivel de Mayores, las Guerreras quedaron 27° entre 32 selecciones participantes del Mundial de Alemania/Países Bajos 2025. Fue la mejor ubicación histórica para nuestra selección femenina, en 6 mundiales.

Mientras la selección masculina fue de plata en los XX Juegos Bolivarianos de Ayacucho/Lima 2025.