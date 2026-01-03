Golf amateur: Sol y Marcelo, con inicio regular

El torneo de golf seguirá este domingo con la segunda ronda y concluirá el martes en el Biltmore Golf Club de Coral Gables, Florida.

Lea mas: Marcelo Ruiz y Sol Mendoza en el Orange Bowl de Florida

Sol quedó vigésima

Sol culminó la primera ronda en el grupo de damas con +4 sobre el par de cancha (71), con 75 golpes para quedarse en el vigésimo puesto, entre 36 competidoras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el podio de esta jornada sabatina inaugural comanda la estadounidense Nina Choe, con -4 (67 golpes), seguida por sus compatriotas Mia Clausen, con -3, y Michelle Lee, con -1.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto a su recorrido, Sol firmó su tarjeta con 3 birdies, 5 bogeys y 1 doble bogey, y par de cancha en 9 hoyos de los 18.

Marce, en el 29° puesto

Con el mismo performance, Marcelo Ruiz terminó su primer día con +4 (75 golpes), ubicándose en la 29° posición entre 48 golfistas juveniles.

El líder es el italiano Giovanni Daniele Binaghi, con -9, terminando la ronda con 62 golpes. Lo siguen el estadounidense Frederik Egnatios, el suizo Max Tabone y el coreano Taeyoung Lim, todos con -4 (67 golpes).

Marcelo cerró su tarjeta de primera ronda con 3 birdies, 3 bogeys y 2 doble bogeys.

Los paraguayos buscarán mejorar en el primer torneo de élite del año, certamen que reúne a los mejores golfistas juveniles amateur de todo el mundo.