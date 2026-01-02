Golf: Marcelo Ruiz y Sol Mendoza, en el Orange Bowl de Florida

El torneo golfístico arrancará este sábado y se extenderá hasta el martes, en los campos del Biltmore Golf Club, Coral Gables, Estado de Florida.
Es el primero de los certámenes internacionales de primer nivel, ya que reúne a los mejores golfistas juveniles amateur de todo el mundo.
Además esta competencia constituye uno de los torneos mas antiguos, con mas de 60 años en el calendario deportivo mundial.
* Competidores de la élite. A esta nueva cita acuden Marcelo y Sol por invitación, luego de acreditarse el VI Abierto Juvenil del Paraguay, en el mes de mayo pasado.
A los paraguayos se sumarán los mejores golfistas de Sudamérica, así como campeones de sus respectivos torneos de Europa, Asía, África y los 25 mejores jugadores estadounidenses.
También estarán en el evento aquellos golfistas que han conseguido el derecho por el proceso de clasificación automática.
* Julieta, campeona en el Orange. Como antecedente único de una consagración paraguaya en este importante torneo golfístico, vale la pena recordar a la gran jugadora Julieta Granada, quien ganó en 2004.