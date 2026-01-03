Polideportivo
Vóleibol A2: San José y Elohim, los mejores

Las chicas del Deportivo San José conquistaron el Torneo Clausura y el Absoluto de la temporada del vóleibol, categoría A2.
Deportivo San José, en la rama femenina y el Club Deportivo de Vóleibol Elohim, en la masculina, se consagraron campeones del Torneo Clausura A2 de la Federación Paraguaya de Vóley (FPV) y monarcas absolutos de la temporada por conquistar también el Apertura de este año.

Las finales del vóleibol se disputaron en las canchas de la FPV en la Secretaría Nacional de Deportes (SND), el último fin de semana de la temporada 2025.

La categoría A2 es el segundo escalafón del vóleibol de la federación, inmediatamente después de la Primera (A1).

* Sanjosianas, las mejores. El team albiceleste del San José se impuso en la final a sus pares del Sportivo Luqueño.

San José también celebró el vicecampeonato en la categoría A1, quedando detrás del Deportivo Colón.

* Elohim grita entre varones. En el certamen masculino, el conjunto del Elohim conquistó el cetro del Clausura.

Los campeones absolutos del masculino A2 de la temporada 2025 del Deportivo de Vóleibol Elohim, con el cuerpo técnico y fans.
El novel plantel de muchachos del cuadro “hebreo” derrotaron a sus pares del Deportivo San José en la gran final.

El Elohim fue categórico en la temporada que feneció, puesto que ya se habían alzado con la copa del Torneo Apertura, en el primer semestre de competencias de la federación.