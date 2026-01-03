Vóleibol A2: San José y Elohim, los mejores

Las finales del vóleibol se disputaron en las canchas de la FPV en la Secretaría Nacional de Deportes (SND), el último fin de semana de la temporada 2025.
Lea mas: Deportivo Colón campeón
La categoría A2 es el segundo escalafón del vóleibol de la federación, inmediatamente después de la Primera (A1).
* Sanjosianas, las mejores. El team albiceleste del San José se impuso en la final a sus pares del Sportivo Luqueño.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
San José también celebró el vicecampeonato en la categoría A1, quedando detrás del Deportivo Colón.
* Elohim grita entre varones. En el certamen masculino, el conjunto del Elohim conquistó el cetro del Clausura.
El novel plantel de muchachos del cuadro “hebreo” derrotaron a sus pares del Deportivo San José en la gran final.
El Elohim fue categórico en la temporada que feneció, puesto que ya se habían alzado con la copa del Torneo Apertura, en el primer semestre de competencias de la federación.