24 de noviembre de 2025 - 19:26

Deportivo Colón, campeón absoluto del vóley pista

Deportivo Colón, campeón invicto del Clausura y Absoluto 2025.
El Deportivo Colón ratificó su dominio en el vóley paraguayo al consagrarse campeón invicto del torneo Clausura y, de forma simultánea, Campeón Absoluto 2025 de la Primera División de la Federación Paraguaya de Vóley (FPV).

En la final de vuelta, Colón se impuso en un electrizante encuentro a Sport Venezuela por 3 sets a 2 con parciales de 25-22, 25-22, 28-30, 21-25 y 15-11, demostrando solvencia en los momentos decisivos.

En la ida, ya había dado un paso clave con su victoria por 3-1, lo que selló una serie sólida y sin sobresaltos para levantar un nuevo trofeo.

Con este título, el club de la franja suma su estrella número 26, ampliando su vasta y prestigiosa trayectoria como una de las instituciones más laureadas del vóleibol nacional.

Plantel campeón 2025: Walter Riveros, José Gaona, Roberto Bogado, Lucas Hold, Jorge Riveros, Alejandro Garay, Roberto Nicolás Bogado, Manuel Martínez, Arnaldo Zarza, David Rivero, Milton Martínez, José Macchi, Gonzalo Melgarejo y Santiago Estigarribia. Cuerpo técnico: Hugo Barrios (DT), José Ramírez (AT), Pedro Giménez (AT) y Pablo Giménez (PF).