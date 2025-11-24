Deportivo Colón, campeón absoluto del vóley pista

En la final de vuelta, Colón se impuso en un electrizante encuentro a Sport Venezuela por 3 sets a 2 con parciales de 25-22, 25-22, 28-30, 21-25 y 15-11, demostrando solvencia en los momentos decisivos.

En la ida, ya había dado un paso clave con su victoria por 3-1, lo que selló una serie sólida y sin sobresaltos para levantar un nuevo trofeo.

Con este título, el club de la franja suma su estrella número 26, ampliando su vasta y prestigiosa trayectoria como una de las instituciones más laureadas del vóleibol nacional.

Plantel campeón 2025: Walter Riveros, José Gaona, Roberto Bogado, Lucas Hold, Jorge Riveros, Alejandro Garay, Roberto Nicolás Bogado, Manuel Martínez, Arnaldo Zarza, David Rivero, Milton Martínez, José Macchi, Gonzalo Melgarejo y Santiago Estigarribia. Cuerpo técnico: Hugo Barrios (DT), José Ramírez (AT), Pedro Giménez (AT) y Pablo Giménez (PF).