16-19. Los Bears jugarán el clásico con los Packers en su regreso a 'playoffs' de la NFL

Los Bears regresarán a la postemporada de la NFL por primera vez desde 2021 y se jugarán la primera ronda contra sus históricos rivales, unos Packers a los que ganaron un partido épico hace apenas diez días.

Chicago encarará ese partido, fijado en el Soldier Field de la Ciudad del Viento, como ganador del norte de la NFC con un balance de 11-6, aunque cerró la temporada con dos derrotas.

Detroit terminó su año con una marca de 9-8, insuficiente para llegar a la postemporada.

Jared Goff, 'quarterback' de los Lions, lanzó para 331 yardas, con un pase de anotación y una interceptación. Caleb Williams, 'QB' de los Bears, se quedó en 212 yardas, con dos pases de anotación y una interceptación.

Los Bears llegaban a esta cita tras perder 38-42 en su visita a los San Francisco 49ers. Tuvieron grandes números ofensivos en California, pero ante los Lions se atascaron durante tres cuartos.

Williams, que necesitaba lanzar para 270 yardas para alcanzar las 4.000 yardas por aire en esta temporada, algo nunca logrado en los Bears, apenas sumó 45 en una primera mitad en la que los Bears no anotaron puntos.

Dos goles de campo de Jake Bates y un pase de 'touchdown' de 15 yardas de Goff para Gibbs dio a los Lions ventaja 13-0, posteriormente incrementada a 16-0 con otro 'field goal' de Bates en el tercer período.

La sequía de Chicago terminó con un buen 'drive' culminado con 14.16 por jugar en el cuarto cuarto por un pase de 25 yardas de Williams para Jahdae Walker. La conversión de dos puntos acercó al equipo de Ben Johnson a una posesión en el 16-8.

Williams aumentó verticalmente el nivel en el último segmento y logró otro pase de anotación de una yarda para Colston Loveland que, con transformación de dos puntos, igualó el partido.

Los Bears tuvieron el balón para ir por el partido, pero la defensa de los Lions se cerró y la última palabra fue para los visitantes. Un gol de campo de Jake Bates en el último segundo entregó la victoria a Detroit, que ya no tenía opciones de alcanzar la postemporada.