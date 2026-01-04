A punta de jonrones, los Toros ganan a los Gigantes

Jiménez bateó su jonrón en la tercera entrada, luego de dos outs y con dos corredores en las bases, para darle la vuelta al partido y colocar a los Toros en ventaja 4-3, la cual no volvieron a perder en el resto del partido.

Alcántara, quien terminó el juego con tres empujadas, despachó su cuadrangular en el sexto acto, con un hombre en circulación, para llevar dos carreras al marcador.

De la Cruz conectó su vuelacercas en el estadio Francisco Michel, de La Romana, en el séptimo inning.

Gilberto Celestino y Jeimer Candelario anotaron dos carreras, Luis Liberato anotó e impulsó una y el estadounidense Tres Barrera produjo dos anotaciones para redondear el ataque de los Toros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El zurdo Enny Romero laboró las primeras cinco entradas por los Toros, en las que permitió tres carreras y ponchó a tres para quedarse con el triunfo por los ganadores.

Francisco Mejía pegó un jonrón de tres carreras y el nicaragüense Ismael Munguía produjo tres para ser los referentes ofensivos de los Gigantes, quienes continúan sin ganar en la postemporada.

El derecho Cristopher Molina dejó el montículo tras permitir cuatro carreras en tres entradas y perdió el juego por los potros.

El derecho estadounidense Conner Greene tuvo una salida de calidad y Sócrates Brito y Jorge Mateo lideraron la ofensiva para que los Leones del Escogido volvieran al triunfo al derrotar a las Águilas Cibaeñas en su visita al estadio Cibao, de Santiago.

Greene lanzó seis entradas de apenas dos imparables y una carrera, mientras recetó dos ponches para mantener a los Leones como líderes de la semifinal.

Brito, Mateo y Junior Lake anotaron y empujaron una carrera cada uno para los escarlatas, quienes también contaron con anotadas por Erik González, Elier Hernández y Jonathan Guzmán.

En el octavo episodio, González fue expulsado del partido, al discutir con el receptor de las Águilas, el cubano Elih Marrero, lo que provocó que las bancas de ambos equipos salieran al terreno de juego sin que las cosas pasaran a mayores.

El estadounidense Stephen Nogosek completó la novena sin que le anotaran y se quedó con el salvamento.

Abdiel Mendoza fue atacado con dos carreras en dos entradas y perdió el juego por las Águilas, quienes tuvieron en Cristhian Adames, con anotada y remolcada, a su mejor hombre a la ofensiva.

En la semifinal que se juega a 18 partidos, los Leones (6-1) siguen primeros, seguido por Toros (5-2), Águilas (3-4) y Gigantes (0-7).

Este lunes los Toros visitan a los Leones en Santo Domingo y las Águilas a los Gigantes en San Francisco de Macorís.