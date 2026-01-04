El japonés Nikaido frena a Prevc en Innsbruck

Nikaido, que no había ganado hasta ahora prueba alguna, hizo valer su mejor primer salto y acabó superando a Prevc por tan solo medio punto, mientras que completó el podio el austríano Stephan Embacher, seis veces campeón mundial junior y una de las estrellas emergentes de su país.

El japonés, segundo esta campaña en Ruka (Finlandia) y Klingenthal (Alemania) y tercero en Engelberg (Suiza), y el austríaco igualaron en el primer salto a 139,8 puntos, en tanto que el esloveno fue cuarto con 137,3 tras un salto de 129,5 metros, 1,5 inferior al de sus rivales.

Prevc reaccionó en el segundo. Saltó 128 metros para un total de 276.0 puntos y se situó líder. Embacher se quedó en 127,5 para una suma de 275,8 y Nikaido, con toda la presión encima, respondió con 128 y 276,5 para coronarse en el mítico trampolín austríaco.

Pese a no vencer, el esloveno llega a la gran final del Cuatro Trampolines el martes en Bischofshofen con una sólida ventaja al frente de la clasificación. Acumula 895,8 puntos, 41,4 más que el también austríaco Jan Hoerl, cuarto este domingo, y 41,7 más que Embacher, mientras que Nikaido es cuarto con 841,7.

En la general de la Copa del Mundo Prevc domina con 1.130 puntos, por los 762 del japonés Ryoyu Kobayashi y los 629 de Nikaido.