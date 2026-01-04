Lunes 5 de enero de 2026

Redacción Deportes. La segunda etapa del Dakar 2026, que se disputa en Arabia Saudí, empieza en Yanbu y acaba en Al Ula con un recorrido total de 504 kilómetros, 400 de ellos cronometrados. Lideran las generales el español Edgar Canet (Red Bull KTM Factory), en motos, y el belga Guillaume de Mevius (Mini X-Raid Team), en coches.

- Dakar 2026, en Arabia Saudí (hasta 17). Etapa 2: Yanbu–Al Ula. Total: 504 km totales, 400 de ellos cronometrados.

- NBA: Detroit Pistons-New York Knicks (00.00 GMT), Boston Celtics-Chicago Bulls y Toronto Raptors-Atlanta Hawks (00.30), Houston Rockets-Phoenix Suns y Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets (01.00), Philadelphia 76ers-Denver Nuggets (01.30) y Los Angeles Clippers-Golden State Warriors y Portland Trail Blazers-Utah Jazz (03.00).

- Copa de África de Naciones, en Marruecos (hasta 18). Octavos de final: Egipto-Benín (16.00 GMT) y Nigeria-Mozambique (19.00).

- España. Presentación de la Supercopa de España, que se disputará de nuevo en Arabia Saudí, esta vez con la participación de Barcelona, Athletic, Atlético de Madrid y Real Madrid.

- España. Copa del Rey. Previa del partido Granada-Rayo Vallecano, que completa los 1/16 de final.

- United Cup, en Sídney y Perth (hasta 11). Rep. Checa-Noruega, Alemania-Polonia, EEUU-España y Gran Bretaña-Grecia.

- Torneo WTA 500 y ATP 250 de Brisbane (Australia) (hasta 11).

- Torneo WTA 250 de Auckland (Nueva Zelanda) (hasta 11).

