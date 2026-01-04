Van der Poel no encuentra rival en la nieve de Zonhoven; Alvarado sorprende a Brand

Van der Poel, una vez más, demostró que es intratable si se encuentra bien. Desde el principio de la carrera quiso evitar sorpresas, puso el acelerador y, pese a que sufrió dos pinchazos, dominó hasta el final, rodando en solitario casi toda la prueba y llegando a meta en un tiempo de 59:36, aventajando en 45 segundos a su más inmediato perseguidor, otro neerlandés, Tibor del Grosso.

De los belgas, que quisieron dinamizar desde la segunda fila la carrera, el que consiguió subir al podio como tercero fue Emiel Verstrynge, al que siguieron Niels Vandeputte, Toon Aerts y Michael Vanthourenhout como cuarto, quinto y sexto, respectivamente.

El español Felipe Orts, alejado de la pelea por el podio, concluyó octavo a 1:56 de Van der Poel, que domina la general con 200 puntos, diez más que el belga Thibau Nys, que tras un resbalón con posterior caída sufrió la rotura del manillar en Zonhoven.

En la categoría femenina Ceylin del Carmen Alvarado se llevó la victoria liderando un podio completamente neerlandés del que también formaron parte Lucinda Brand, segunda, y Puck Pieterse, tercera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Brand, tras trece victorias consecutivas en Copa del Mundo, sufrió mucho en el trazado arenoso de Zonhoven, en el que tuvo varias caídas, estuvo cerca de ganar, pero finalmente perdió la victoria ante Ceylin Alvarado, que ganó en la localidad belga por segundo año consecutivo.

La checa Krystina Zemanová se cayó en la primera vuelta y una después, las tres líderes, incluyendo a Puck Pieterse, Brand y Alvarado, cayeron con apenas segundos de diferencia.

La favorita, Brand, lo fue hasta casi al final, sobre todo al lograr seis segundos de ventaja sobre Alvarado mediada la carrera. En la quinta de las seis vueltas volvió a resbalar y permitió que su compatriota se volviera a acercar hasta el punto que, en la última, la adelantó y se llevó con autoridad el triunfo con un tiempo de 51:33, aventajando en 23 segundos en meta a su rival.

"Cometí muchos errores durante el recorrido y creo que rodé demasiado tiempo con ruedas equivocadas. Estaba muy resbaladizo el terrerno, pero nunca me rendí y creo que los errores de todos fueron cruciales", dijo Alvarado tras su victoria.

Sofía Rodríguez fue la primera española en meta en el puesto 31 a 5:50 de la ganadora., Lucía González acabo en la posición 38, Sara Cueto en el 47 y Lucía Carrio en el 61.

La general la sigue dominando Brand con 310 puntos, seguida de la también neerlandesa Aniek Van Alphen (228) y la francesa Amandine Fouquenet (180).