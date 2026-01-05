Agenda internacional del fútbol con atractivos encuentros para este martes

En la Premier League inglesa, el foco estará puesto en el duelo entre West Ham United y Nottingham Forest, que se enfrentarán desde las 17:00, en un partido clave para ambos en la lucha por sus respectivos objetivos en la temporada.

La Serie A de Italia ofrece un triple menú. La actividad se abre a las 11:00 con el choque entre Pisa y Como 1907, seguido por el compromiso de las 14:00 entre Lecce y AS Roma, donde el conjunto capitalino buscará seguir sumando en su pelea por los puestos de vanguardia.

El cierre será a las 16:45, con un atractivo enfrentamiento entre Sassuolo y Juventus, uno de los platos fuertes del día.

En la Copa del Rey, por la ronda de 32, el Granada recibirá al Rayo Vallecano desde las 15:00, en un cruce a eliminación directa que promete intensidad y emociones.

Finalmente, la Copa Africana de Naciones entra en etapa decisiva con los octavos de final. A las 13:00 Argelia se medirá con República Democrática del Congo, mientras que a las 16:00 será el turno del anfitrión, Costa de Marfil, que enfrentará a Burkina Faso, en un duelo de alto voltaje.