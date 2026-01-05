Polideportivo
05 de enero de 2026 - 21:23

Agenda internacional del fútbol con atractivos encuentros para este martes

La Premier League inglesa, considerada la mejor liga del mundo.
La jornada futbolística para este martes presenta una agenda cargada de atractivos encuentros en distintas competencias internacionales, con acción en Europa y África.

Por ABC Color

En la Premier League inglesa, el foco estará puesto en el duelo entre West Ham United y Nottingham Forest, que se enfrentarán desde las 17:00, en un partido clave para ambos en la lucha por sus respectivos objetivos en la temporada.

La Serie A de Italia ofrece un triple menú. La actividad se abre a las 11:00 con el choque entre Pisa y Como 1907, seguido por el compromiso de las 14:00 entre Lecce y AS Roma, donde el conjunto capitalino buscará seguir sumando en su pelea por los puestos de vanguardia.

El cierre será a las 16:45, con un atractivo enfrentamiento entre Sassuolo y Juventus, uno de los platos fuertes del día.

En la Copa del Rey, por la ronda de 32, el Granada recibirá al Rayo Vallecano desde las 15:00, en un cruce a eliminación directa que promete intensidad y emociones.

Finalmente, la Copa Africana de Naciones entra en etapa decisiva con los octavos de final. A las 13:00 Argelia se medirá con República Democrática del Congo, mientras que a las 16:00 será el turno del anfitrión, Costa de Marfil, que enfrentará a Burkina Faso, en un duelo de alto voltaje.