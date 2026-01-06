Miércoles 7 de enero de 2026

Tegucigalpa. El Olimpia y el Marathón se enfrentan este miércoles (01.00 GMT del jueves) en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera Ucles de Tegucigalpa en el partido de vuelta de la final del torneo apertura de Honduras de fútbol, al que llegan tras empatar 2-2 el domingo en el Estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

Redacción Deportes. La etapa maratón del Rally Dakar 2026, en Arabia Saudí, se disputa entre este miércoles y el jueves. Este miércoles, con salida y llegada en AlUla y un recorrido total de 495 kilómetros, 417 de ellos cronometrados. Continúa el jueves con 356 km de especial y 58 de enlace. Entre ambas jornadas los participantes podrán ayudarse sin restricción de tiempo, pero el campamento se reduce a la mínima expresión: hoguera, tiendas de campaña y raciones.

Redacción Deportes. La estación italiana de Madonna di Campiglio es este miércoles en horario nocturno el escenario del quinto eslalon puntuable para la Copa del Mundo masculina de esquí alpino. Con cuatro ganadores diferentes en los cuatro primeros, lidera la general el noruego Timon Haugan.

- Dakar 2026, en Arabia Saudí (hasta 17). Etapa 4: Al Ula–Al Ula. Total: 492 kilómetros totales, 417 de ellos cronometrados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- NBA: Boston Celtics-Denver Nuggets, Charlotte Hornets-Toronto Raptors, Detroit Pistons-Chicago Bulls y Philadelphia 76ers-Washington Wizards (00.00 GMT), Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans, Brooklyn Nets-Orlando Magic y New York Knicks-Los Angeles Clippers (00.30), Memphis Grizzlies-Phoenix Suns y Oklahoma City Thunder-Utah Jazz (01.00), San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers (02.30) y Golden State Warriors-Milwaukee Bucks y Portland Trail Blazers-Houston Rockets (03.00).

- Euroliga. 20ª jornada: Bayern Múnich-Kosner Baskonia (19.30 GMT).

- Ciclocrós. Superprestigio. Última prueba: Noordzeecross, en Middelkerke (Bélgica).

- Copa del Mundo. Eslalon masculino nocturno en Madonna di Campiglio (Italia) (17.00 y 20.00 GMT). (FOTO)

- Supercopa de España, en Yeda (FOTO). Primera semifinal: Barcelona-Athletic Club (19.00 GMT). Información de Óscar Maya.

. Previa de la segunda semifinal: Atlético de Madrid-Real Madrid. Información de Óscar Maya.

- Inglaterra. 21ª jornada: Bournemouth-Tottenham, Brentford-Sunderland, Crystal Palace-Aston Villa, Everton-Wolves, Fulham-Chelsea y Manchester City-Brighton (19.30 GMT) y Burnley-Manchester United y Newcastle-Leeds (20.15).

- Italia. 19ª jornada (FOTO): Nápoles-Verona (17.30 GMT) y Parma-Inter (19.45).

- Portugal. Copa de la Liga. Semifinales: Benfica-Braga (20.00 GMT).

- Honduras. Final, vuelta: Olimpia-Marathón (01.00 GMT del jueves).

- United Cup, en Sídney y Perth (hasta 11). Cuartos de final: EEUU-Grecia y Suiza-Argentina.

- Torneo WTA 500 y ATP 250 de Brisbane (Australia) (hasta 11).

- Torneo WTA 250 de Auckland (Nueva Zelanda) (hasta 11).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España