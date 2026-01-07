Polideportivo
07 de enero de 2026 - 18:10

Clement Noel ganó el eslalon nocturno de Madonna, donde Quim Salarich acabó el 13

Redacción deportes, 7 ene (EFE).- El francés Clement Noel, actual campeón olímpico de la disciplina, ganó el eslalon nocturno puntuable para la Copa del Mundo de esquí alpino disputado este miércoles en la estación italiana de Madonna di Campiglio, donde el español Quim Salarich, que acabó decimotercero -tras remontar diez puestos entre mangas- logró sus primeros puntos de la temporada.

Por EFE

Noel, de 28 años, logró su primera victoria del curso, el decimoquinto en la Copa del Mundo. al cubrir los dos recorridos en la pista Canalone Miramonti -con salida a 1.725 metros y un desnivel de 180- en un tiempo final de un minuto, 43 segundos y cinco centésimas, doce menos que el finlandés Eduard Hallberg, que lideraba tras la primer manga y acabó segundo.

El francés Paco Rassat acabó tercero -tras firmar la remontada del día, de trece puestos-, a 37 centésimas de Noel; del que se quedó a 97 centésimas -con una gran actuación y el segundo crono de la segunda manga, sólo superado por el galo- el barcelonés Salarich, que logró este miércoles el cuarto mejor resultado de toda su carrera en la Copa del Mundo.