La federación judía exige que el Real Madrid-Maccabi Tel Aviv se dispute a puerta abierta

En un comunicado, la federación respondió así a la decisión de la Delegación de Gobierno en Madrid de que el partido, correspondiente a la vigésima primera jornada de la Euroliga, se juegue a puerta cerrada "por motivos de seguridad" y siguiendo la recomendación de la Policía Nacional.

La federación consideró "inaceptable" que el normal desarrollo de las competiciones deportivas se vea condicionado por presiones de carácter ideológico o por declaraciones que fomenten el odio contra equipos israelíes, "como las realizadas -precisaron- por los líderes de Podemos Ione Belarra y Pablo Fernández".

Por ello, desde la FCJE insistieron en que el partido debe disputarse a puerta abierta "garantizando la seguridad del evento y el derecho de los aficionados a disfrutar del deporte".

"Los equipos israelíes merecen el mismo trato y consideración que cualquier otro equipo internacional que visita España", señalaron desde la federación de comunidades judías, que reiteró su compromiso con el deporte como espacio de encuentro y convivencia.

Este lunes, el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, anunció la decisión de que el evento se celebre a puerta cerrada tras mantener una reunión con responsables de la Brigada Provincial de la Seguridad Ciudadana, la Brigada Provincial de Información, la UIP, la Policía Municipal de Madrid, SAMUR, Bomberos y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y seguridad del Real Madrid y del Movistar Arena.