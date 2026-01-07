Topuria está citado este miércoles en un Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Móstoles

Topuria está citado a las 11:30 horas en el Juzgado, según han informado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

En un comunicado publicado en su perfil de X el pasado 3 de enero, Topuria explicaba que esa citación está relacionada "con un asunto familiar y administrativo vinculado a un viaje fuera de España de mi hija, a la que llevo cuatro meses sin poder ver pese a haberlo intentado en numerosas ocasiones".

De este modo desmentía que hubiese sido citado por la denuncia de malos tratos planteada por su exmujer y aclaraba que en ningún momento ha sido llamado a declarar por ese asunto, "algo que haré gustosamente cuando se me requiera", precisó.

Sobre este asunto añadió que todo comenzó "con una demanda de divorcio presentada por mi parte precedida de semanas de negociación tras nuestra separación".

"Tras mi negativa a aceptar determinadas pretensiones económicas fuera de toda lógica, semanas después se presenta una denuncia por malos tratos, algo con lo que ya había sido amenazado y que está siendo analizado por la Justicia", aseguró, dando a entender que la denuncia interpuesta por su exmujer es de carácter instrumental.