Triple representación española el viernes en Dubái

El primer purasangre en debutar será "Gold Index”, un cinco años corredor en Francia comprado por la yeguada Rocío, y al que sólo los aficionados han visto una vez en España, el 12 de octubre en Madrid y con victoria. Afrontará este día un hándicap de 1.400 metros en un lote de dieciséis unidades en la pista de hierba del Hipódromo de Meydan (Dubái).

El veterano nacional “Furioso” tomará la salida otro hándicap de dieciséis participantes, en este caso en la milla y en la pista de fibra. El hijo de “Lucayan”, también propiedad de la yeguada Rocío, a sus diez años ha sido un habitual en las carreras principales del calendario español. En la arena ha competido siete veces, con un saldo de cuatro triunfos.

“San Sebastián”, por último, afrontará también un hándicap con el mismo número de corredores, dieciséis, sobre los 1.900 metros y en hierba. El castrado de cinco años es propiedad de la checa cuadra Loko Trans. Tercero de Listed en Francia, en Madrid se le ha podido ver sólo una vez, el 26 de octubre, cuando terminó quinto del premio Young Tiger.

Las tres pruebas donde participan los españoles contarán con la misma dotación para el ganador, 114.000 dírhams (al cambio, unos 26.582 euros).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy