Valladolid acogerá las finales del Mundial de Seven del 29 al 31 de mayo

El acuerdo suscrito, que establece el marco de cooperación para un Mundial que reúne anualmente a las doce mejores selecciones nacionales del mundo, recoge que la Junta destinará 500.000 euros anuales durante tres años, prorrogable por otros dos.

Esta inversión permitirá aprovechar la relevancia del Circuito Mundial de Rugby 7 para impulsar la marca Castilla y León y beneficiar al conjunto de las provincias de la comunidad, tal y como ha destacado Fernández Mañueco durante la firma del convenio.

Porque, según ha explicado, "no solo se está hablando de un evento deportivo de gran magnitud, sino que incluirá un importante componente lúdico, cultural, turístico y gastronómico, del que se beneficiará Valladolid y el resto de provincias de la comunidad".

Por tanto, estas finales de la World Seven Series reforzarán la proyección exterior de la comunidad y generarán un importante impacto económico y turístico, ya que se espera la llegada de unas 50.000 personas, procedentes de diferentes lugares del mundo, que querrán disfrutar del deporte, pero también del patrimonio, cultura y naturaleza de Castilla y León.

Además, el presidente del gobierno autonómico ha destacado los valores del rugby, como solidaridad, compromiso, resiliencia, compañerismo, respeto, entrega y esfuerzo, "que se pueden hacer exportables a la vida diaria y que, por tanto, convierten a este deporte en un referente para la sociedad".

Por su parte, "Hansen" ha advertido que este acontecimiento "es un producto a largo plazo", porque el rugby "es un deporte en plena eclosión, un gigante dormido que es momento de despertar, y que va a poner a España, y a Castilla y León, en el camino de la excelencia, gracias a ese alineamiento institucional y deportivo".

"Es el momento para realizar eventos de este tipo, de acercar el rugby a todo el mundo, con un modelo diferente como el Seven, más sencillo, muy espectacular, que va a reunir a las estrellas mundiales de este deporte y que, además, va a decidir muchas cosas", ha matizado.

Además, los que acudan a estas finales, tal y como ha comentado el presidente de la FER, "van a poder disfrutar de una comunidad con un gran patrimonio cultural, gastronómico, natural y artístico y, por tanto, será un gran escaparate para Castilla y León, en todos los aspectos".

Quiere que este proyecto "vaya creciendo año tras año", porque "es un modelo que funciona" y, por tanto, "llega para quedarse". "El rugby es una excusa y va a permitir que todo el mundo se fije en Castilla y León, lo que lo convierte en una potente herramienta de futuro y desarrollo", ha concluido.