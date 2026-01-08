Cocca anticipa un torneo difícil para Atlas por la calendarización y la falta de refuerzos

“Va a ser un desafío muy importante, muy grande y nosotros tendremos que pelear con nuestras herramientas, así que estamos preparados sabiendo que va a ser dificilísimo pero con mucha ilusión hacer las cosas bien de atrás día”, dijo en conferencia de prensa.

El argentino, quien llevó a Atlas al campeonato en el Apertura 2021 y al bicampeonato en el Clausura 2022, aseguró que la calendarización de la temporada los obligará a jugar en ocasiones hasta tres jornadas en una semana, lo que demandará una alta preparación física para sus jugadores.

“Es un torneo en el cual va a ser muy exigente, corto, vamos a tener tres jornadas que en una semana vamos a jugar 3 partidos, van a ser 9 puntos por semana. Estamos convencidos de que hemos hecho las cosas muy bien y sabiendo que por delante hay un torneo muy complicado, muy difícil”, consideró.

El conjunto rojinegro concluyó el pasado torneo Apertura 2025 en el decimocuarto lugar de la clasificación y como la segunda peor defensiva de la liga.

Este viernes, el Atlas disputará en casa ante el Puebla su primer compromiso del torneo que en esta edición no contará con la fase de repechaje y elegirá a los ocho equipos finalistas mediante clasificación directa.

Además, el calendario del Clausura 2026 fue compactado para concluir en abril, debido a las fechas FIFA y el inicio de la Mundial de Fútbol 2026 en junio próximo, en la que México será una de las tres sedes, junto a Estados Unidos y Canadá.

El plantel fue reforzado con la contratación de los defensas centrales argentinos Manuel Capasso quien llega del Olimpia del fútbol paraguayo con un contrato de tres años, y de Rodrigo Schlegel procedente del Orlando City de la liga estadounidense quien se incorpora este viernes al equipo.

“Era muy importante para nosotros reforzar la defensa, trajimos a Manu, a Rodrigo. Tenemos mucha ilusión de que nos ayuden a armar este equipo que queremos armar. Rodrigo estará llegando hoy y la idea es también de que juegue porque la trajimos para eso”, adelantó Cocca.

De manera paralela, el club dio de baja al delantero uruguayo Matías Cóccaro, el defensa mexicano Carlos Orrantia y llegó a un acuerdo con el centrocampista brasileño Matheus Dória para terminar su contrato de manera anticipada y pueda buscar equipo.