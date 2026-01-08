El América confirma la baja del chileno Lichnovsky y la llegada del brasileño Dourado

"Igor hizo un gran trabajo, fue muy importante en los dos primeros títulos que tuvimos, no los habríamos logrado sin él. Es un central de selección con grandes virtudes, pero hoy, con el equipo que tenemos, es el momento para que busque otro camino. A Rodrigo lo conozco, nos va a ayudar mucho", afirmó el estratega.

Lichnovsky, de 31 años, llegó a las Águilas en 2023, en un momento en que el equipo carecía de centrales. Su arribo dio fortaleza a una línea defensiva que fue fundamental para conseguir ganar tres títulos consecutivos, algo inédito en la liga local desde 1997 que se juegan torneos cortos.

Jardine explicó la importancia del cambio y subrayó la puesta en marcha de una reestructura que permita a su equipo sumar más campeonatos.

"En la reinvención del equipo que quiero necesitamos mover a Igor para tener un contención más, ese fue el movimiento principal porque teníamos seis centrales y necesitamos centrocampistas", detalló el técnico.

El entrenador brasileño confió en que la llegada de su compatriota Rodrigo Dourado, a quien conoce de cuando dirigió al San Luis, será un refresco para optimizar su medio campo.

"A Rodrigo lo vi debutar en el Inter, tenía un gran futuro, pero tuvo la mala suerte de que su equipo vivió uno de los peores momentos de su historia y él no pudo explotar, yo le abrí las puertas de San Luis, él quería venir a México para crecer. Por eso es bueno lograr este objetivo. Nos va a ayudar mucho su calidad y experiencia", dijo Jardine.

Dourado tiene 31 años, debutó en el 2015 en el Internacional de su país. En el 2022 llegó a la liga mexicana para jugar con el San Luis, equipo con el que estuvo hasta el Apertura 2025.

A nivel selección, el centrocampista fue parte del equipo que se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2016.

André Jardine también informó que Henry Martín, capitán del equipo, no estará listo para el debut de las Águilas en el certamen debido a que se recupera de una influenza que le atacó muy fuerte; además dijo que su conjunto está en busca de un refuerzo más.

El América se presentará en el Clausura este viernes, cuando visite al Tijuana.