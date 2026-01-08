Jueves 8 de enero de 2026

Londres. El Arsenal de Mikel Arteta, líder destacado de la Premier League inglesa de fútbol, recibe este jueves en el Emirates Stadium de Londres a las 20.00 GMT y en el cierre de la vigésima primera jornada al Liverpool, cuarto en la tabla a 14 puntos de los 'gunners'.

Redacción Deportes. El estadio Jaber Al Ahmad de Kuwait acoge este jueves desde las 18.00 GMT la Supercopa de Francia de fútbol, en la que se citan el París Saint Germain, trece veces campeón y a la caza del cuarto título consecutivo, y el Olympique de Marsella, ganador del trofeo en 2010 y 2011.

Montevideo. Leyendas de Uruguay y Argentina presentan este jueves en una conferencia de prensa el encuentro amistoso de fútbol playa que disputarán el 9 de enero en la ciudad de Punta del Este y que contará con la presencia de exjugadores como Diego Forlán, Diego Godín, Diego Lugano, Ariel Ortega, Juan Pablo Sorín y Ezequiel Lavezzi.

Redacción Deportes. Acaba la etapa maratón del Rally Dakar 2026, que se disputa en Arabia Saudí hasta el 17 de enero, con la quinta etapa, entre Al Ula y Hail con una especial cronometrada de 356 kilómetros.

- Dakar 2026, en Arabia Saudí (hasta 17). Etapa 5: Al Ula–Hail. Total: 428 kilómetros totales, 372 de ellos cronometrados.

- NBA: Charlotte Hornets-Indiana Pacers (00.00 GMT), Chicago Bulls-Miami Heat y Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers (01.00) y Utah Jazz- Dallas Mavericks (02.00).

- Euroliga. 21ª jornada (FOTO): Valencia Basket-Mónaco (19.30 GMT) y Real Madrid-Maccabi Tel Aviv (VÍDEO) (19.45 GMT), este a puerta cerrada.

- Supercopa de España, en Yeda (FOTO) (VÍDEO). Segunda semifinal: Atlético de Madrid-Real Madrid (19.00 GMT). Información de Óscar Maya.

- Inglaterra. 21ª jornada (FOTO): Arsenal-Liverpool (20.00 GMT).

- Italia. 19ª jornada (FOTO): Milan-Génova (19.45 GMT).

- Francia. Supercopa, en el estadio Jaber Al Ahmad de Kuwait. (FOTO): París Saint Germain-Marsella (18.00 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. Presentación de la 19ª jornada.

- Montevideo. Presentación del partido amistoso de fútbol playa que leyendas de Uruguay y Argentina disputarán el 9 de enero en la ciudad de Punta del Este. (FOTO) (VÍDEO)

- United Cup (hasta 11). Cuartos de final: Bélgica-Rep. Checa, en Sídney.

- Torneo WTA 500 y ATP 250 de Brisbane (Australia) (hasta 11).

- Torneo WTA 250 de Auckland (Nueva Zelanda) (hasta 11).

