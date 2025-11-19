Balonmano: Guerreritas U18 van al mundial

Las guerreritas consiguieron una histórica clasificación a una cita ecuménica del balonmano de la categoría, que se celebrará el año entrante en sede a confirmar.

Lea mas: Guerreras U18 debutan en casa

La representación guaraní ingresó a las semifinales como mejor segunda y obtuvo el cupo mundialista, sumándose a Brasil, Argentina y Uruguay, que fueron primeros en sus grupos.

Los seleccionados fueron divididos en tres series, con un total de 9 participantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Clasificación etapa 1

Clasificación tras tres rondas:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

1° Brasil (4 puntos, diferencia gol 70), 2° primero Argentina (4, 50), 3° primero Uruguay (4, 13), 1° segundo Paraguay (2, 0), 2° segundo Venezuela (2, -13), 3° segundo Perú (2, -17), 1° tercero Chile (0, -13), 2° tercero Guatemala (0, -37) y 3° tercero Costa Rica (0, -53).

Programación

A propósito, este jueves las albirrojas se enfrentarán a las canarinhas, en choque de fondo, a las 19:00.

La otra semifinal la disputarán Argentina y Uruguay, a las 15:00.

La jornada arrancará a las 11:00 con el partido entre las centroamericanas Guatemala vs. Costa Rica.

Completan la cartelera de este jueves a las 17:00 Venezuela vs. Ganador del cotejo Guatemala/Costa Rica.

* Partidos de las albirrojas. En el camino al mundial, las guerreritas perdieron en el debut contra Uruguay 34-35 y el martes se impusieron a Chile 20 a 19.

* Corolario del viernes. Este viernes se disputará la gran final por el oro, así como el partido por la medalla de bronce, a las 19:00 y 17:00, respectivamente.

También se disputarán los demás juegos posicionales, a las 11:00, 13:00 y 15:00.