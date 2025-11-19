Polideportivo
19 de noviembre de 2025 - 23:39

Balonmano: Guerreritas U18 van al mundial

Las Guerreritas U18 son mundialistas.
Las Guerreritas U18 son mundialistas.

La selección paraguaya consiguió la clasificación al Mundial IHF de la categoría en el Campeonato Sur Centro América de Handball Femenina Sub 18 “Asunción 2025” que se disputa en el SND Arena. Las albirrojas jugarán este jueves contra Brasil.

Por ABC Color

Las guerreritas consiguieron una histórica clasificación a una cita ecuménica del balonmano de la categoría, que se celebrará el año entrante en sede a confirmar.

Lea mas: Guerreras U18 debutan en casa

La representación guaraní ingresó a las semifinales como mejor segunda y obtuvo el cupo mundialista, sumándose a Brasil, Argentina y Uruguay, que fueron primeros en sus grupos.

Los seleccionados fueron divididos en tres series, con un total de 9 participantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Clasificación etapa 1

Clasificación tras tres rondas:

1° Brasil (4 puntos, diferencia gol 70), 2° primero Argentina (4, 50), 3° primero Uruguay (4, 13), 1° segundo Paraguay (2, 0), 2° segundo Venezuela (2, -13), 3° segundo Perú (2, -17), 1° tercero Chile (0, -13), 2° tercero Guatemala (0, -37) y 3° tercero Costa Rica (0, -53).

Programación

A propósito, este jueves las albirrojas se enfrentarán a las canarinhas, en choque de fondo, a las 19:00.

La otra semifinal la disputarán Argentina y Uruguay, a las 15:00.

La jornada arrancará a las 11:00 con el partido entre las centroamericanas Guatemala vs. Costa Rica.

Completan la cartelera de este jueves a las 17:00 Venezuela vs. Ganador del cotejo Guatemala/Costa Rica.

* Partidos de las albirrojas. En el camino al mundial, las guerreritas perdieron en el debut contra Uruguay 34-35 y el martes se impusieron a Chile 20 a 19.

* Corolario del viernes. Este viernes se disputará la gran final por el oro, así como el partido por la medalla de bronce, a las 19:00 y 17:00, respectivamente.

También se disputarán los demás juegos posicionales, a las 11:00, 13:00 y 15:00.