El venezolano Arlex Méndez se impone en la primera etapa de la Vuelta al Táchira

Méndez cumplió el recorrido inaugural de 214,1 kilómetros, entre las ciudades de San Cristóbal y Socopó, en 5 horas, 41 minutos y 41 segundos.
Su equipo celebró el triunfo y, en una publicación en Instagram, expresó que con "talento, disciplina y pasión", el ciclista dejó el nombre del estado Táchira en "lo más alto".
La segunda jornada transcurrirá este sábado en un trayecto de 214,6 kilómetros con inicio en Socopó y fin en San Cristóbal.
La edición 61 de la Vuelta al Táchira, que se disputará hasta el 19 de enero en 10 etapas, transitará por los estados venezolanos de Barinas y Mérida (oeste).
En 2025, el venezolano Eduin Becerra, del equipo Trululu Grupo La Guacamaya, conquistó la edición 60 al completar las ocho etapas en 29 horas, 11 minutos y 8 segundos.
.1. Arlex Méndez (Alicanto C Group Kino Táchira) a 05h:41.30
.2. Edwin Yair Torres (Lotería del Táchira) a 05
.3. Nicolás David Gómez (GE Erco SportFitness) a 07
.4. Miguel Arroyo (Arenas Tla Mex) a 08
.5. José Armando García (Arenas Tla Mex) a 08