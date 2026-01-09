Fallece Uliana Semenova, la gigante del baloncesto femenino que triunfó con la URSS

Semenova fue once veces campeona de Europa y ganó 15 ligas de la URSS con el Daugawa Riga, además de conquistar dos oros olímpicos, en Montreal 1976 y en Moscú 1980, y una Copa Ronchetti.

En la temporada 1987-88, en puertas de la desintegración del Telón de Acero, militó en el equipo madrileño del Tintoretto.

"Letonia ha sufrido otra gran pérdida: el fallecimiento de la leyenda del deporte Uliana Semenova. La chica de oro del baloncesto olímpico, mundial y europeo, una persona muy cálida y comprensiva. Nuestro más sentido pésame a la familia, colegas y aficionados de Uliana", afirmó el presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, en un mensaje en X.

Semenova pasó en 2007 a formar parte del Salón de la Fama de la FIBA por sus logros deportivos y por lo que representó para el baloncesto femenino.

