Viernes 9 de enero de 2026

Redacción Deportes. Tras la disputa entre el miércoles y el jueves de la etapa maratón, el Rally Dakar 2026, que se disputa en Arabia Saudí, continúa este viernes con la sexta etapa, entre Hail y Riad con un recorrido total de 920 kilómetros, 331 de ellos cronometrados.

Redacción Deportes. En los doce años y nueve meses del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, el deporte no ha sido inmune a la grave crisis social, económica y política que ha vivido Venezuela. Por Luis Alejandro Amaya.

Montevideo. Las leyendas de Uruguay y Argentina se enfrentan en la ciudad de Punta del Este en un encuentro amistoso de fútbol playa que contará con la presencia de exjugadores como Diego Forlán, Diego Godín, Diego Lugano, Ariel Ortega, Juan Pablo Sorín y Ezequiel Lavezzi.

- Previa de los Mundiales de cross, que se disputan el sábado en Tallahassee (EE.UU.).

- Dakar 2026, en Arabia Saudí (hasta 17). Etapa 6: Hail–Riad. Total: 920 kilómetros; Especial: 331 kilómetros.

- NBA (-1 GMT): Boston Celtics-Toronto Raptors, Orlando Magic-Philadelphia 76ers y Washington Wizards-New Orleans Pelicans (01.00), Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers (01.30), Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder (02.00), Denver Nuggets-Atlanta Hawks y Phoenix Suns-New York Knicks (03.00), Golden State Warriors-Sacramento Kings y Portland Trail Blazers-Houston Rockets (04.00) y Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks (04.30).

- Euroliga. 21ª jornada (FOTO): Barça-Partizan y Baskonia-ASVEL Villerbaunne.

- España. LaLiga EA Sports. 19ª jornada (FOTO): Getafe-Real Sociedad (20.00 GMT)

- Alemania. 16ª jornada: Eintracht Fráncfort-Borussia Dortmund (19.30 GMT).

- Copa de África de Naciones, en Marruecos (hasta 18). Cuartos final: Mali-Senegal, en Tánger (16.00 GMT); y Camerún-Marruecos, en Rabat (19.00 GMT). (FOTO)

- México: Mazatlán-Juárez (01.00 GMT del sábado) y Atlas-Puebla y Tijuana-Club América (03.00 GMT).

- Montevideo. Previa de la Serie Río de la Plata, que desde el sábado 10 de enero y hasta el lunes 26 de enero tendrá 22 amistosos de pretemporada en Uruguay, de los que participarán equipos locales y de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú.

. United Cup. Cuartos de final: Australia-Polonia, en Sídney (Australia).

