Ajedrez: Aprendizaje con los hermanos Montiel

Los excelentes tableros del Deporte Ciencia visitaron nuestra redacción señalando que la Academia inició sus pasos en diciembre de 2023, luego una temporada en 2024 y desde diciembre pasado está con todo promoviendo la enseñanza.

Las clases están dirigidas a niños, jóvenes y adultos, desde principiantes hasta avanzados.

Actualmente se desarrolla una Colonia de Vacaciones los martes y jueves, de 17:00 a 18:30, con Ángel, y los sábados, de 9:00 a 10:30, con Helen.

Con el formato recreativo de colonia de vacaciones irán hasta fines de febrero, y a partir de marzo se iniciarán las clases de aprendizaje y formación mas consolidado.

La academia también está incursionando en el campo de la enseñanza musical, con violín, guitarra entre otros, pensando en un futuro conservatorio, mas aún teniendo en cuenta que Helen también tiene muchas habilidades musicales.

* Avezados ajedrecistas. Ángel es Candidato a Maestro, mientras Helen es Woman Master Fide, ambos con un ELO máximo en vivo de 2100.

Helen tiene la mira puesta en las Olimpiadas de Uzbekistán, en setiembre, donde ya está en el Team Paraguay junto a la MI Gabriela Vargas, MF Renata Mayeregger y MF Paula Oviedo, quedando un cupo para completar el equipo femenino.