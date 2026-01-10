Austria, con Hörl y Embacher, ganó la prueba por parejas de Zakopane

Después de tres mangas, Hörl -que, con dos intentos de 141 metros en la primera y en la segunda, firmó los dos saltos más largos de la prueba- y Embacher sumaron 805,9 puntos, exactamente 47,6 más que la pareja eslovena, integrada por Timi Zajc y Anze Lanisek y que finalizó segunda.

La prueba, en la que participaron catorce parejas, quedó reducida a doce tras la primera manga; y a ocho tras la segunda.

Polonia, para la que saltaron Dawid Kubacki y Kacper Tomasiak, sumó 741,8 puntos y concluyó, ante su afición, en el tercer puesto de una prueba que Noruega (Kristoffer Sundal y Halvor Egner Granerud) y Suiza (Sandro Hauswirth y Gregor Deschwanden) acabaron en cuarta y quinta posición, respectivamente.

Alemania, Ucrania y Finlandia ocuparon, por ese orden, los puestos del sexto al octavo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este domingo, Zakopane albergará una prueba individual de la Copa del Mundo, competición que lidera el esloveno Domen Prevc, flamante ganador de la septuagésima cuarta edición del prestigioso Cuatro Trampolines, que concluyó el pasado martes en Bischofshofen (Austria).