Domingo 11 de enero de 2026

Redacción Deportes. Tras la jornada de descanso del sábado, el Rally Dakar 2026, que se disputa en Arabia Saudí, se reanuda con la séptima etapa, de 876 kilómetros totales, 462 de ellos cronometrados, con salida en Riad y meta en Wadi Ad Dawasir.

Redacción Deportes. La estación austríaca de Zauchensee y la suiza de Adelboden acogen este domingo dos pruebas de la Copa del Mundo de esquí alpino: un supergigante femenino y un eslalon masculino, respectivamente.

- NBA (-1 GMT): Orlando Magic-New Orleans Pelicans (21.00), Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets (21.30)(FOTO), Portland Trail Blazers-New York Knicks y Toronto Raptors-Philadelphia 76ers (00.00), Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder-Miami Heat (01.00), Denver Nuggets-Milwaukee Bucks y Phoenix Suns-Washington Wizards (02.00), Golden State Warriors-Atlanta Hawks (02.30) y Sacramento Kings-Houston Rockets (03.00).

- Liga Endesa. 15ª jornada (FOTO)(-1 GMT): San Pablo Burgos-Joventut (12.00), Barça Granada (17.00), Basquet Girona-Baskonia (18.00) y MoraBanc Andorra-Real Madrid (18.00).

- Copa del Mundo. Supergigante femenino en Zauchensee (Austria) (11.00 GMT).

- Copa del Mundo. Eslalon masculino en Adelboden (Suiza) (9.30 y 12.30 GMT).

- Copa del Mundo de saltos. Prueba en Zakopane (Polonia) (15.00 GMT).

- Final de la Supercopa de España, en Yeda (FOTO): Barcelona-Real Madrid (19.00 GMT). Información de Óscar Maya.

- España. LaLiga EA Sports. 19ª jornada (FOTO): Rayo-Mallorca (13.00 GMT) y Levante-Espanyol (15.15 GMT).

- Alemania. 16ª jornada: Bayern Múnich-Wolfsburgo (16.30 GMT).

- Italia. 20ª jornada (FOTO): Fiorentina-Milan (14.00 GMT) e Inter-Nápoles (19.45 GMT)

- El Tigres UANL visita al San Luis y Querétaro a los Pumas UNAM en el cierre de la primera jornada del Clausura 2025 del fútbol mexicano.

- Montevideo. El argentino River Plate y el colombiano Millonarios se enfrentan en Punta del Este en un amistoso de pretemporada, enmarcado en la Serie Río de la Plata. (FOTO)

- El Monterrey recibe al Necaxa en la segunda jornada del Clausura 2025 del fútbol mexicano de mujeres.

- Copa Ibérica, en Lisboa. Final Os Belenenses (POR)-El Salvador (ESP)(13.00 horas CET)

- United Cup. Semifinales en Sídney. Final: Polonia-Suiza, en Sídney (Australia).

- Torneo WTA 500 y ATP 250 de Brisbane (Australia) (hasta 11).

- Torneo ATP 250 de Hong Kong (China) (hasta 11).

- Torneo WTA 250 de Auckland (Nueva Zelanda) (hasta 11).

