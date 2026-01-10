Kiplimo emula a Bekele, Ngugi y Tergat con un recital junto a Agnes Ngetich

Pese a su juventud, Kiplimo, de 25 años, ya es historia del atletismo y del cross mundial. En Tallahassee se convirtió en el cuarto atleta en lograr tres coronas mundiales consecutivas de campo a través tras hacerlo anteriormente los kenianos Paul Tergat (1995-1999) y John Ngugi (1986-1989) y el etíope Kenenisa Bekele (2002-2006), que finalmente logró seis.

Kiplimo hizo honor a su favoritismo para hacer frente a la humedad e imponer su ley en los diez kilómetros del circuito y vencer con un tiempo de 28:18, llegando a meter dieciocho segundos en la última vuelta a su inmediato perseguidor, el etíope Berihu Aregawi (28:36). El bronce fue para el keniano Daniel Simiu Ebenyo (28:45).

Especialmente destacada fue la actuación del español, de origen burundés, Thierry Ndikumwenayo, que fue séptimo con 29:16 y fue el primer europeo en meta aparte de mejorar el octavo puesto particular logrado hace dos años en Belgrado.

El campeón mundial de 10.000 metros, el francés Jimmy Gressier, aspirante a pelear por las medallas, terminó decimoquinto con 29:36. Por delante suyo acabó su compatriota Yann Schrub, undécimo con 29:22.

Por equipos el triunfo fue para Etiopía, con un equipo que, aparte de Aregawi, también tuvo a Tadese Worku (4º), Biniam Mehary (6º), Nibret Kinde (18º), Bereket Nega (35º) y Mezgebu Sime (descalificado). La plata fue para Kenia y el bronce para Uganda.

En la categoría femenina, sin la keniana Beatrice Chebet, doble campeona del mundo de cross y que no compitió en Tallahassee al estar embarazada, todas las miradas se dirigieron a Agnes Ngetich, la dueña del récord mundial de 10 kilómetros desde hace dos años en Valencia y que regresó a la cita mundialista tres años después de colgarse el bronce en Bathurst 2023.

La joven keniana, de 24 años, no defraudó y desde el principio lideró la carrera, corriendo gran parte del tiempo en solitario y parando el crono en meta en 31:28, aventajando en 42 segundos a la ugandesa Joy Cheptoyek (32:10), campeona nacional y finalista mundial en 10.000 metros en Tokio 2025. Tercera fue la etíope Senayet Getachew (32:13), campeona mundial sub-20 en 2023.

La española María Forero, vigente campeona de Europa sub-23, hizo en Florida su debut internacional absoluto de cross, una especialidad en la atesora siete medallas continentales en diferentes categorías, incluidos tres oros.

Forero realizó una carrera muy seria, zafándose con las corredoras africanas, y fue en los últimos kilómetros recortando posiciones hasta entrar en meta en el decimocuarto puesto con 33:53, siendo la primera europea de la clasificación.

Por equipos el triunfo en féminas fue para Etiopía, seguido de Kenia, plata, y Uganda, bronce.

En la categoría sub-20 femenina hubo doblete etíope con el oro de Marta Alemayo y la plata de Wosane Asefa, siendo el título mundial por equipos para Uganda.

En la masculina el dominio keniano fue incontestable con el oro de Frankline Kibet, la plata de Emmanuel Kiprono y el bronce de Andrew Alamisi, conquistando también el triunfo por equipos.

Esta es la tercera vez que los Mundiales de Cross se disputan en Estados Unidos, tras las ediciones de Nueva York en 1984 y Boston en 1992. En este caso la carrera se disputó en el circuito del Parque Regional Apalachee, inspirado en el paisaje natural de Florida.