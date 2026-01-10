Los Leones se mantienen en la cima

Junior Lake selló el triunfo apretado al impulsar un sencillo remolcador de dos carreras en la décima entrada.

Lake llegó a la caja de bateo, con los Leones debajo en el marcador (5-6), con las bases llenas y dos outs. Su batacazo decisivo salió por el jardín central y remolcó a Randy Florentino y el venezolano Alcides Escobar.

Los Leones debieron estuvieron en desventaja en dos ocasiones.

En la séptima entrada cambió la historia con un indiscutible de dos carreras de José Marmolejos.

Los rojos igualaron nuevamente el encuentro en la novena, cuando perdían por 2 carreras. Franchy Cordero despachó un triple remolcador de Lake, y luego anotó por lanzamiento descontrolado del Jimmy Cordero, que envió el partido a entradas extras.

Alex Colomé (2-0) se quedó con la victoria en Santo Domingo.

David Bañuelos conectó un jonrón, Deyvison de los Santos remolcó 2 carreras y Eddinson Paulino anotó 2 para los Gigantes.

Hansel Robles (0-1) permitió dos carreras, en 2 tercios de entrada y fue el derrotado por los potros.

Águilas Cibaeñas se impuso a Toros del Este en su visita al estadio Francisco Michel, de La Romana.

El dirigente de Águilas, el colombiano Luis Urueta, se apoyó en sus lanzadores de relevo. Ocho subieron al montículo tras la salida de Luis Felipe Castillo, que trabajó 2 entradas de una carrera.

La victoria se la acreditó Roddery Muñoz (1-0), quien tiró un episodio en blanco y ponchó a 2. El salvamento fue para Jeurys Familia (1), quien se recuperó, tras otorgar dos bases por bolas y un indiscutible. En la novena no permitió libertades.

Las Águilas tomaron la delantera en la primera entrada con sencillo remolcador de Cristhian Adames a Steward Berroa.

Leody Taveras anotó la segunda carrera en la parte alta de la sexta, por picheo descontrolado del relevista Yaramil Hiraldo.

Ángel Genao aportó la tercera de los visitantes con un sencillo al jardín central en el séptimo acto que facturó Jerar Encarnación.

Los Toros fueron maniatados y apenas produjeron una anotación por segundo partido seguido gracia al estadounidense Rudy Martin.

Los Leones (8-3) lideran la semifinal con un juego de ventaja sobre Toros (7-4), que se mantienen a un partido de las (6-5) y los Gigantes (1-10) continúan en la última posición.

Este sábado los Leones reciben a las Águilas en Santo Domingo y los Gigantes a los Toros en San Francisco de Macorís.