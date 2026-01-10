Sábado 10 de enero de 2026

Redacción deportes. El español Carlos Alcaraz, número uno del ránking ATP, se mide por primera vez este año al italiano Jannik Sinner (2º) en el Hyundai Card Super Match, un partido de exhibición que se disputa este sábado en el Inspire Arena de Incheon (Corea del Sur)(8.00 CET).

Redacción Deportes. Una vez completado el prólogo y las seis primeras etapas, los participantes en el Rally Dakar 2026 de Arabia Saudí disfrutan este sábado en Riad de la única jornada de descanso de la carrera antes de afrontar la semana decisiva.

Redacción Deportes. La Copa del Mundo de esquí alpino se reanuda este sábado con un descenso femenino en la estación austríaca de Zauchensee y un gigante masculino en la suiza de Adelboden.

- Mundiales de cross, en Tallahassee (EE.UU.) (a partir 14.45 GMT).

- Dakar 2026, en Arabia Saudí (hasta 17). Jornada de descanso en Riad.

- Mundial de Fórmula E. 2ª prueba: e-Prix de Ciudad de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (FOTO)

- NBA (-1 GMT): Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves (19.00), Indiana Pacers-Miami Heat (01.00), Detroit Pistons-Los Angeles Clippers (01.30), Boston Celtics-San Antonio Spurs y Chicago Bulls-Dallas Mavericks (02.00) y Utah Jazz-Charlotte Hornets (03.30).

- Liga Endesa. 15ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Casademont Zaragoza-Dreamland Gran Canaria (18.00), Valencia Basket-Unicaja (18.30), Surne Bilbao Basket-UCAM Murcia (19.00), La Laguna Tenerife-Força Lleida (20.00) y BAXI Manresa-Río Breogán (21.00).

- Copa del Mundo. Descenso femenino en Zauchensee (Austria) (10.30 GMT)(FOTO).

- Copa del Mundo. Gigante masculino en Adelboden (Suiza) (9.30 y 12.30 GMT)(FOTO).

- Copa del Mundo de saltos. Prueba en Zakopane (Polonia) (15.10 GMT)(FOTO).

- Copa de África de Naciones, en Marruecos (hasta 18)(-1 GMT). Se completan los cuartos de final: Argelia-Nigeria, en Marrakech (17.00)(FOTO); y Egipto-Costa de Marfil, en Agadir (20.00). (FOTO)

- Previa de la final de la Supercopa de España, que el domingo se juega en Yeda entre Barcelona y Real Madrid. Información de Óscar Maya. (FOTO)

- Alemania. 16ª jornada: Bayer Leverkusen-Stuttgart (17.30 GMT).

- Italia. 20ª jornada (FOTO): Como-Bolonia (14.00 GMT).

- Turquía. Final de la Supercopa: Galatasaray-Fenerbahçe, en el Atatürk Olimpiyat de Estambul (17.30 GMT).

- El campeón Toluca visita al Monterrey, Cruz Azul a León, Pachuca al Guadalajara y Necaxa al Santos Laguna, en la primera jornada del Clausura 2026 del fútbol mexicano.

- El América del entrenador español Ángel Villacampa visita al Tijuana en la segunda jornada del Clausura 2025 del fútbol mexicano de mujeres.

- Montevideo. El argentino Independiente y el peruano Alianza Lima se enfrentan en Montevideo en un amistoso de pretemporada, enmarcado en la Serie Río de la Plata. (Foto)

- El español Carlos Alcaraz, número uno del ránking ATP, se mide al italiano Jannik Sinner (2º) en el Hyundai Card Super Match, un partido de exhibición que se disputa este sábado en el Inspire Arena de Incheon (Corea del Sur)(7.00 GMT).(FOTO)

